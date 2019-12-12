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台積電領軍！台股盤中飆11,857點創29年半新高　收盤上漲135點

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▲▼台股今天大漲135點，以11836點做收，盤中一度衝高至11875點，再度改寫29年來的新高記錄。台積電今天盤中股價一度來到334.5元，再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股收盤大漲135點，以11,836點做收。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（12）天大幅走揚，受到權王台積電（2330）創下歷史新高帶動，大盤飆漲逾百點，並在盤中以11,857點改寫29年半來的高點紀錄。終場收在11,836點，上漲135點或1.16%，成交量放大至1508.71億元。

台積電（2330）今天跳空開高、以325元開出，盤中不斷走揚，並以334.5元刷新歷史高點紀錄。收盤則為331.5元、上漲3.92%。

請繼續往下閱讀...

股王大立光（3008）早盤在4730元左右震盪，11時以後漲勢逐漸擴大，並再度站上4800元，終場上漲2.67%，收在4805元。

鴻海（2317）則開高走低，午後甚至翻黑轉跌，終場收在91元、下跌0.33%。

▲▼台股今天大漲135點，以11836點做收，盤中一度衝高至11875點，再度改寫29年來的新高記錄。台積電今天盤中股價一度來到334.5元，再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股盤中一度衝高至11,875點，再度改寫29年來的新高記錄。（圖／記者湯興漢攝）

兆豐投顧協理黃國偉表示，今天台股表現強勁主要有兩原因。一是市場預期15日將加徵的消費性產品關稅將會延後，會用比較正面的角度看待，因此激勵美股走揚，帶動市場樂觀情緒；此外，台積電走勢更是直接為台股挹注上漲動能，除了台積電之外，相關概念股也群起表態，推升盤勢來到高點。

但黃國偉認為，這波漲勢不會一路往上不降，因下周來到耶誕節前一周，從前在接近耶誕前兩周，外資操作都會比較緩，當外資操作趨緩時，權值股通常難有大幅表現。黃國偉預期，下周、甚至明天開始漲幅就會收斂，個股、大盤紛紛在突破之後拉回測試，但他認為這也可以舒緩一下短期大幅乖離的程度。

在投資策略部分，黃國偉指出，以風險趨避角度來看，目前大盤已經接近12,000點，在這時候進場短線風險比較高一些，建議不要追這幾天或是今年下半年以來漲幅過大的個股，反而是低基期族群可以留意，也可以在回檔過程中做低接，未來也不會錯失上漲的空間。

在題材部分，黃國偉表示，近期上漲主力為電子相關族群，評價面也來到高檔，電子股可以比較容易找到短期獲利高的標的。另一方面，金融、傳產股雖比較難短期有高獲利，但以風險面來看，這些也可以做為「進可攻、退可守」的標的，除了評價便宜之外，有些個股以今年企業獲利推算，明年配息可以期待，在電子股漲幅普遍偏高的情況下，也不失為好的投資標的。

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