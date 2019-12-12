賴清德為張銘祐四度站台　 批羅明才「只考慮到自己的未來」

▲▼新北市第11選區候選人張銘祐。（圖／張銘祐團隊提供，下同）

記者康心禹／綜合報導

選戰倒數30天，民進黨副總統候選人賴清德11日下午前往新店，陪同新北市第11選區立委候選人張銘祐到咸亨宮參香，第四度站台輔選。賴清德呼籲新店人翻轉大文山，掌握自己的未來，「我不會只來4次，我還會再來！」

出身電視名嘴的張銘祐此次挑戰翻轉深藍鐵票倉，6日成立深坑後援會時獲得賴清德、前行政院長游錫堃、資深議員陳永福站台力挺，賴清德又在11日陪同他到新店咸亨宮參香，可以看出民進黨對張銘祐非常重視。

賴清德11日站台輔選時提到，張銘祐「以家為出發」去思考政策，看的想的都是市民的未來，而不是自己的，這才是一個好的立委人選；他還批評對手羅明才對選民說，「有你，『才』有未來」，似乎只考慮到自己的未來。

張銘祐表示，此次參選大文山艱困選區，是從「家」出發，希望打造讓鄉親能夠安心、安穩、安全生活的社會。而初次參選，基層組織本就不如對手，但是一方面透過傳統的掃街、站街頭拜票，一方面也運用年輕人的網路經驗跟熟悉度，努力操作活潑、親民的文宣跟空戰。

張銘祐辦公室表示，最近在大文山選區發送「必勝達摩」紙撲滿，張銘祐希望跟選民一起「必勝」翻轉大文山，建構一個更好的大文山；22日也要舉辦「親子聖誕嘉年華」活動，突顯身為三個小孩的父親張銘祐對家庭議題的關心跟著重。

張銘祐辦公室還表示，網路經營也是此次打選戰的重點，目前張銘祐的網路聲量已經是對手的將近一倍（3,467 vs. 1.832），臉書粉專也已經領先，顯示了張銘祐的政策跟形象受到肯定，大文山選民希望改變一成不變的政治現狀，尤其是對張銘祐訴求當選後「只要選民有需求，一定找得到人」這一點，更是讓選民感受到非跟張銘祐一起翻轉大文山不可。

35歲的張銘祐是一位生於南投的政治評論員，曾擔任過民進黨台北市議員顏聖冠助理、立法委員涂醒哲秘書，也參與過議員輔選工作，此次代表民進黨參選艱困立委選區之一的第11選區，用「以家為銘」作為這次選戰的主軸，努力於育兒、就學、照護等議題， 希望造福市民的家庭需求。