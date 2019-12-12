蘇起：美國行政部門知道　跟中國攤牌會吃虧

▲臺北論壇基金會董事長蘇起 。（圖／翻攝自中評社）

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前「國安會秘書長」台北論壇基金會董事長蘇起11日在聯經書房舉辦新書茶敘。蘇起表示，美國11月中旬出來的一份報告直指，大陸明知美國會干預，也將會在台灣海峽出手，甚至引發軍事事件強迫兩岸解決政治問題。美國不會明講要不要救台灣，而一艘航空母艦被擊沉會死5000人，這個數字大概是美國一個911加上珍珠港事變的死亡人數，台灣值得美國付出這兩個這麼大的事件？我們需要居安思危。

蘇起11日下午3點舉行《台灣的三角習題：從美中台到紅藍綠，台灣前途的再思考》新書媒體茶敘。蘇起在書中也剖析台灣內部與外部情勢，提出「大三角（美中台）」與「小三角（紅藍綠）」的分析架構，並談台灣歷史地理、內部變化、選舉、美國與大陸內政、兩岸關係、美台關係、美中關係、東亞情勢變化等，深入淺出討論台灣的命運與前途。

▲蘇起在聯經書房舉辦新書茶敘

蘇起在媒體茶敘中表示，他引用美國11月中旬出來的一份報告，大陸明知道美國干預也會在台灣海峽出手，製造更多事件造成緊張，甚至是軍事事件，造成衝突強迫兩岸解決政治問題，這是以前沒有在美國正式的報告中看過的文字，是一個比較悲觀的結論，因此台灣必須務實、現實地看待。

蘇起把手放在茶几的邊緣說，台灣已經有如在懸崖邊上了，國際政治從來不是「只要我喜歡，有什麼不可以」而是講求力量對比，兩岸局勢的力量對比，對台灣來說非常不利，他給蔡政府的建言是「趨吉避凶」，這是台灣最重要的四個字。

蘇起引用美國《紐約時報》9月6日的報道指出，美國前國防部副部長Robert Work稱，「兵棋推演很清楚顯示，若不改變現在的作戰能力及計劃，美軍會敗在共軍手中」，而另一篇紐約時報9月4日的報道稱，「近年美國兵棋推演美中交戰18次，輸了18次！」他很難相信，若美國百分百會輸，為什麼還要跑這麼遠的路來救台灣？

▲蘇起的新書《台灣的三角習題：從美中台到紅藍綠，台灣前途的再思考》

蘇起認為，美國沒來，大家還存有一點希望、信心，但若真的攤牌，美國的國際地會將受到很大的損傷，美國的弱勢就被暴露出來，所以美國人不願意冒這個險，這也是為什麼蔡政府跟美國做了很多動作、要求，但最後美國行政部門都沒做，像是部長互訪等，都是雷聲大雨點小，美國都是給台灣安慰獎而已。

蘇起說，美國行政部門不敢做，只有國會議員會做一些動作、智庫學者說幾句話，若是懂美國政治，這些都不算數，因為美國行政部門知道，跟大陸攤牌會吃虧，因此行政部門非常小心。

蘇起指出，美國在表面上的說法就是不說要救台灣或不要救，保持模糊。他曾跟美國軍官聊天，對方只是婉轉地說，一艘航空母艦被擊沉就是死5000人，這等於美國一個911再加上一個珍珠港事變，這兩個歷史事件對美國來說是多大的事，意思是台灣值不值得讓美國付出這兩個這麼大的事件？這我們可以自己想像，台灣不要存這樣的幻想，台灣在過去都是居安思危，現在卻居危思安。

「美國會有人想打台灣牌，但目前為止行政部門還算謹慎。」蘇起指出，就他的觀察，美國前任官員、部分媒體、國會議員、智庫覺者等，代表的是美國的一種態度，而既然台灣百分百親美、對待大陸，那就要有表示，但是美國的行政部分知道親密到何種程度就要付出代價，所以非常的謹慎。