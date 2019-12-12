鴻海年底發出5000萬大紅包！　送9500名員工45週年紀念悠遊卡

▲鴻海發行45週年紀念悠遊卡。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今年歡慶成立45週年，除了推出集團回顧展、紀念影片等系列活動外，並在年底前發出5000萬的大紅包，贈送員工首度發行的45週年紀念悠遊卡，今（12）日初步統計，總計約有9500名員工可以領到，並在最高已經喊價到1.1萬元，溢價達83%。

據悉，鴻海45週年紀念悠遊卡目前鴻海、富智康、富士康工業互聯網員工都有領到，並依據員工到職時間的不同有所分別，像是到職年滿一年的員工就發送內含儲值金6000元的悠遊卡，至於未滿一年的員工則發送內含儲值金3000元的悠遊卡，目前粗估已發出金額達5000萬元。

請繼續往下閱讀...

▲鴻海45週年推出系列活動。（圖／鴻海提供）

鴻海邁入成立45週年紀念，今年股東會就推出回顧展，並在後續發出紀念影片等系列活動，再加上董事長劉揚偉上任後重視與員工的雙向溝通與福利，因此首度在內部發行45週年紀念悠遊卡，樣式由鴻海內部員工票選，目前已發出9500張。

由於鴻海是首次發送45週年紀念悠遊卡，十分具有紀念價值，因此發送不久之後，拍賣平台就已經出現不少轉賣的資訊，其中內含儲值金6000元的悠遊卡，最高已經標價到約1.1萬元，等於換算最高溢價達83%。