神救援！寶寶從90公分櫃台上倒頭栽　店經理衝出接住

▲身為四個孩子爸爸的比爾有著「父親的直覺」。(圖/翻攝自Facebook/Bill Reel)

實習記者施怡妏/綜合報導

美國猶他州(State of Utah)一對粗心的母親和奶奶到槍枝店買槍時,將僅有7個月大的小嬰兒放在90公分高的櫃台上。寶寶東張西望後突然間重心不穩往下掉,一旁的媽媽和奶奶都還來不及反應,店經理比爾·里爾(Bill Reel)像是有預知能力般,已經衝過來神救援將寶寶抱住。

根據cbs17報導,從監視器的畫面看見,坐在櫃檯上的小寶寶突然間倒頭栽,下一秒比爾衝出跪下將寶寶接住。事後比爾表示,當時快要被嚇死,心跳得很快,「看到寶寶在左右搖晃,旁邊也沒有人注意,下意識就趕快跑過去。」幾乎就在寶寶墜落的前一秒成功接住。

當時除了媽媽還有奶奶跟店員都在現場,但沒有人注意到小寶寶在搖晃,如果小寶寶摔落後頭部著地,後果不堪設想。比爾表示,大部分的人應該有一到兩次可以猜到意外即將發生,因為家中有4個小孩,「這大概也是身為父親的一種直覺吧。」

比爾也提醒各為父母親,不管任何時候視線都不能移開小孩身上,尤其是剛出生的小嬰兒,常常重心不穩就往前或往後翻,意外常常就發生在下一秒。所幸小寶寶沒有受傷,比爾也意外的成為英雄。

CLUTCH CATCH: Surveillance footage shows a pawn shop manager swoop in to save a baby who toppled head first off the counter as two women shopped for a gun in Utah. https://t.co/Se3HmZsrBK pic.twitter.com/THO8DK5qv6