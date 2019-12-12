神救援！寶寶從90公分櫃台上倒頭栽　店經理衝出接住

▲身為四個孩子爸爸的比爾有著「父親的直覺」。（圖／翻攝自Facebook／Bill Reel）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國猶他州（State of Utah）一對粗心的母親和奶奶到槍枝店買槍時，將僅有7個月大的小嬰兒放在90公分高的櫃台上。寶寶東張西望後突然間重心不穩往下掉，一旁的媽媽和奶奶都還來不及反應，店經理比爾·里爾（Bill Reel）像是有預知能力般，已經衝過來神救援將寶寶抱住。

根據cbs17報導，從監視器的畫面看見，坐在櫃檯上的小寶寶突然間倒頭栽，下一秒比爾衝出跪下將寶寶接住。事後比爾表示，當時快要被嚇死，心跳得很快，「看到寶寶在左右搖晃，旁邊也沒有人注意，下意識就趕快跑過去。」幾乎就在寶寶墜落的前一秒成功接住。

當時除了媽媽還有奶奶跟店員都在現場，但沒有人注意到小寶寶在搖晃，如果小寶寶摔落後頭部著地，後果不堪設想。比爾表示，大部分的人應該有一到兩次可以猜到意外即將發生，因為家中有4個小孩，「這大概也是身為父親的一種直覺吧。」

比爾也提醒各為父母親，不管任何時候視線都不能移開小孩身上，尤其是剛出生的小嬰兒，常常重心不穩就往前或往後翻，意外常常就發生在下一秒。所幸小寶寶沒有受傷，比爾也意外的成為英雄。