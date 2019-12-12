來當台灣虎航的老闆！下周一興櫃掛牌登錄價41元

▲國內首家、也是唯一的低成本航空「台灣虎航」，預計下周一登錄興櫃，興櫃登錄價為41元，創下華航集團申請上市櫃之首例，最快明年上市。圖為台灣虎航董事長張鴻鐘。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

搭低成本航空出國玩的客戶，也有機會成為公司的老闆。國內首家、也是唯一的低成本航空「台灣虎航」，預計下周一登錄興櫃，興櫃登錄價為41元；台灣虎航創下華航集團申請上市櫃之首例，最快明年上市。

台灣虎航董事長張鴻鐘表示，依據民航局統計，近十年國際航線旅客總量逐年穩健增加，2018年達到5679萬人次，為2009年的兩倍；其中，低成本航空載客量逐年增加，CAGR達到51%，遠高於傳統航空的9%，推升低成本航空去年載客量已占國際旅客總量的19%，在利多加持下，台灣虎航後市看好。

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台灣虎航目前為國內低成本航空龍頭，在經營策略上因應不同需求提供差異化產品，在客群上與集團母公司華航做出區隔。看準國人赴日旅遊龐大需求，台灣虎航航點佈局以東北亞為主，目前擁有日本一、二、三線城市共14個航點，同時也在韓、澳、泰及菲國佈局，總計共有22個航點、29條航線。

依據財報，台灣虎航2019年上半年可售座位公里（ASK）為2,714百萬，年成長5%；截至今年十月，載客量超過235萬人次，較去年增加8.5％，推升今年前三季營收達74.06億元，每股稅後純益（EPS）為3.51元。

張鴻鐘表示，台灣虎航的航班時間大多符合台灣旅客「早去晚回」需求，與其他外籍航空競爭對手的時間帶有所區隔，推升台灣虎航去年載客數為亞軍酷航的兩倍，以23%市占率穩坐低成本航空冠軍。

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