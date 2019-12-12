台股大漲衝破11800點關卡誰在「顧大盤」？　顧立雄回應了

▲在台積電領軍下，台股今天一開盤就大漲百點，盤中站上11800點，創29年新高。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國聯準會（Fed）維持利率不動，加上貿易戰出現和緩跡象，帶動台股今（12）日大漲逾百點，衝破11800點關卡，不過立委質疑是不是選舉到了，有人在「顧大盤」，金管會主委顧立雄對此指出，「我沒有顧大盤的動作，也沒有能力來顧大盤」。

立委羅明才今天質詢時表示，台股今天大漲逾百點，一舉突破11800點關卡，有投資人質疑是否政府刻意出手拉抬，像是透過4大基金、公股銀行，將資金重壓在台積電，是不是選舉到了，「主委在顧大盤？」

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金管會主委顧立雄對此指出，「我沒有顧大盤的動作，也沒有能力來顧大盤」，市場呈現現在的狀況，能夠帶給他們什麼投資利益，加上全球資金寬鬆，並流入新興市場，加上台股殖利率高，其他基本面和獲利表現相對還可以。

羅明才又問，儘管台股指數不斷創新高，國內許多中小型股事實上都沒有漲，主要是能見度不高，因此無法吸引外資，詢問政府是否能把關愛眼神放在中小企業或具有特色的傳統產業，否則外資不是台積電或大立光，導致其他企業能見度不高。

顧立雄回應，外資對權值股研究較為清楚，因此鼓勵上市櫃公司多舉行業績發表，財報、年報等重大資訊也要以中英文來接露，如此一來，可以讓外資越來越了解非權值股以外的個股，只要基本面上不錯，也能受青睞。