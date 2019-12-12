台灣家族企業接班　有效溝通與二代接班能力成為關鍵

▲台灣家族企業接班仍存在著上一代與下一代溝通的問題。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（12）日發布台灣「世代傳承大挑戰」調查報告，結果顯示台灣的家族企業多數已久傳承、接班的計畫，但是世代間和家族成員「有效溝通」及下一代接班人的「接班能力的養成」為世代傳承重大挑戰。

調查中也觀察到，台灣家族企業再傳承的過程中，交棒的上一代和接班的下一代中間存在著觀點的歧異，因此如何把差異小、達成共識，則是傳承成功的關鍵。此次調查也顯現了5大重點：

請繼續往下閱讀...

一，已經有85%家族企業有傳承的想法，其中有94%的家族企業經營權仍以家族成員為主，尤其是自己的子女。

二，已由二代接班的家族企業中，近六成表示，上一代或一代在家族企業中還扮演著重要的關鍵影響力。

三，一代認為傳承的的挑戰，在於接班人的能力及意願；但是接班的二代關心決策模式和厲害關係人的衝突。

這部分就出現了歧異，第一代不放心、不願意放手；但是二代也無法獨立決策，世代之間也因此產生衝突。

四，衝突產生時，上一代與下一代或家族成員間缺乏有效溝通及相對的衝突解決機制。

五，家族企業對接班人養成仍傾向由基層作起；接班人能力的養成是企業傳承關鍵。

KPMG安侯建業家族辦公室主持會計師陳振乾，調查中顯示台灣家族企業目前雖已經有傳承的計畫，但缺乏完整、系統化及可行性的總體規劃，為了讓傳承計畫能順利推展，應該及早建立一套傳承藍圖。

「世代傳承大挑戰」調查，調查自今年4月至9月，調查對象為台灣中小企業家族企業包含一代、二代以下之家族成員與協助處理家族事務之人。