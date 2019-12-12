法人瘋買台積電　股價飆334.5元、市值8.67兆元單日漲幅最大

▲台積電今日瘋漲，盤中破330元大關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）今（12）日以325元開出，開盤即漲6元，隨後一路開高走高，最高一度來到334.5元，市值達8.67兆元，不僅股價市值再刷新歷史紀錄，漲15.5元 漲4.1%，創下近一年來單日最大漲幅。

受到美國聯準會（Fed）持續保持寬鬆，中美貿易情勢近日趨向正面，加上資金不斷注入權值股等外在環境因素下，台積電近日股價再度點火。繼昨日尾盤急拉至319元、創歷史新高後，今日不僅突破320元，更在盤中衝破330元，開高走高，在10點13分攀升至334.5元，隨後小幅回落，但仍在332元之上。

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受到5G手機、5G基地台、伺服器、CIS感測元件晶片等需求，讓7奈米產能持續供不應求，讓台積電持續在7奈米產能吃緊，甚至有供應鏈表示，7奈米製程交期要超過100天，讓供應鏈為了等貨，付出慘痛代價。

受惠AMD、高通、聯發科等客戶拉貨，7奈米製程需求暢旺，加上5G晶片訂單滿載，市場看好第4季營收將同步創歷史單季新高；由於7奈米產能滿載，造成供應商要排隊等產能釋出，市場預期，台積電業績點火將延續至明年第1季，喜迎淡季不淡榮景。