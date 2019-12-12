搭高鐵回家投票！旺季需求挹注高鐵全年營收可望創高

▲總統大選將屆，台灣高鐵今（12）日宣佈於選舉期間加開54班次疏運，挹注高鐵業績表現可期。（圖／台灣高鐵提供）

記者林淑慧／台北報導

總統大選將屆，台灣高鐵今（12）日宣佈於選舉期間加開54班次疏運，法人預估，在年底跨年、返鄉等旺季需求帶動下，挹注高鐵業績表現可期，預估12月營收可望突破40億元，挑戰單月新高紀錄。

依據財報，受惠於運量穩定成長與非票箱收入增加，台灣高鐵11月營收為39.52億元，年增0.73％，創歷年同期新高紀錄。法人看好在政府政策加碼鼓勵出遊下，帶動高鐵運量持續成長，挹注全年業績表現可期。

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台灣高鐵表示，「第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉」將於2020年1月11日舉行，為加強服務旅客返鄉投票之需求，高鐵規劃於2020年1月10日（五）至1月13日（一）選舉疏運期間，加開54班次列車（南下29班，北上25班），總計4天提供667班次列車的旅運服務，並維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」。

高鐵主管指出，選舉疏運期間返鄉投票人潮眾多，敬請旅客預先訂位；選舉疏運期間，早鳥優惠適用車次達207班，佔總班次數逾31%；旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。

台灣高鐵表示，旅客可自12月14日（六）凌晨零時起，一次預購疏運期間去回程車票（時刻表詳附件），歡迎多加利用。（疏運期間「大學生優惠」及「早鳥優惠」適用車次表，詳高鐵企業網站）。

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