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聯準會將按兵不動到明年！前三次降息已起效用　美國經濟成功軟著陸

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▲▼聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

▲ 聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

一如市場預期，美國聯準會（Fed）12月會議將指標利率目標區間維持於1.50%~1.75%不變，會後聲明刪除10月聲明中有關經濟前景「不確定性」的措詞，並暗示在經濟穩健增長的情況下，2020年將傾向按兵不動，於大選之年保持觀望

聯準會鴿派立場推升美國股債應聲雙漲，其中，標普500指數收漲0.3%，美國10年期公債殖利率跌至1.79%，美元指數走貶至97.13，觸及5周新低。

請繼續往下閱讀...

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧指出，觀察聯準會最新季度經濟預測，12月和9月的預估差異不大，僅調降失業率及基準利率預估值，其中，官員對美國經濟成長的預估中值為2020年增長2%，2021年增長1.9%，失業率將保持在目前3.5%的水準直到明年，2021年也僅微升到3.6%；通膨率明年預估小幅攀升至1.9%

聯準會主席鮑爾在會後記者會亦重申，美國經濟前景仍然良好，今年的降息使美國經濟前景保持在正軌上，目前貨幣政策適度寬鬆立場依舊適當。創紀錄的美國經濟擴張已進入第11年，加上分裂國會均降低推出大幅財政刺激的可能性，因而聯準會的貨幣政策動向將扮演調控景氣擴張的重要角色，未來通膨的變化也更形關鍵。

林雅慧表示，由於聯準會的會後聲明如預期般四平八穩，此次決議也是5月會議以來首見與會委員一致同意保持不變，2020年的利率中位數預測從之前的1.9%降低至1.6%，在17位決策官員中，13位預計將保持利率不變至少到2021年，另外4位則預計明年僅升息1次。此外，並無決策官員認為明年降息是適當之舉，顯示在歷經今夏3次降息後美國經濟已避開衰退風險，經濟成功軟著陸

▲▼ 紐約證券交易所,紐約證交所,美國股市。（圖／路透社）

▲ Fed前三次降息已成功讓美國避開經濟衰退風險。（市意圖／路透社）

林雅慧進一步表示，鮑爾也強調若有必要，聯準會或許將考慮擴大與儲備金管理相關的短期公債購買行動，以緩解貨幣市場及美元流動性短缺壓力。根據最新的聯邦利率期貨，市場預期聯準會到明年9月前都將維持利率不變，而屆時將再次降息以提振經濟增長

林雅慧說明，儘管2020年1月聯準會決策官員將面臨調整，但在適逢美國明年11月國會及總統大選議題逐步加溫，預料聯準會將避免泛政治考量，更回歸於根據基本面的數據研判。近期美國不論11月非農新增就業成長26.6萬人、失業率降至3.5%，以及假期銷售亮眼均捎來好消息，但美中貿易談判的不確定、英國脫歐地緣政治變數，亦可能增添市場波動，這也強化全球央行採取寬鬆貨幣政策支撐經濟表現的傾向，料將限制美債殖利率未來彈升幅度。

在投資意涵上，林雅慧分析，美國聯準會釋放的寬鬆立場有助於近期風險性資產表現，在獲利增長回穩、季節性效應下，建議投資人可適度留意5G科技、消費等不同市場投資主題。

整體而言，林雅慧認為，低利率環境持續，投資人追尋收益投資組合趨勢不變，股票相對看好具收益題材的高息股，尤其偏好美國、亞洲內需股及新興市場等，債券方面則可透過多重債券抗波動增添防禦，動態調整存續期間與債信品質，在殖利率與風險偏好之間取得均衡，以股債多元靈活配置參與市場投資契機。

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