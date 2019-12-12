台灣金融中心排名倒退嚕　顧立雄點出背後2原因

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

立委黃國昌今（12）日在財委會上質詢時指出，全球金融中心指數（GFCI）報告，台灣從2016年的21名、到今年9月降至34名，而大陸排名卻不斷攀升，未來該如何因應。金管會主委顧立雄對此提出2點說明。

立委黃國昌在財委會上質詢時表示，台灣取代香港成為亞洲金融中心的距離太遙遠，因此詢問台灣在亞太地區的表現是向前進，還是往後退？

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金管會主委顧立雄對此指出，「我們有努力」，希望朝向有台商的地方，都有台資銀行來服務的方向邁進，目前研議希望能往前進，同時也提及，「我不認為有往後退，但還是有部分要加強」。

黃國昌進一步表示，根據全球金融中心指數（GFCI）報告，台灣在2016年9月是排名第21，到了2018年卻小幅降至第32名，而今年9月也衰退2名至第34名，但大陸排名卻年年往上升的趨勢，台灣該如何來改善？

顧立雄提出2點說明，這項指數GFCI背後調查的英國智庫（英國Z／Yen）與大陸關係很好，再者是很多指數相關數據調查步一，當時倫敦辦公室也去找過該智庫，了解評比的方式。

顧立雄說，這項統計是以問券方式進行評比，不過評比結果仍可作為改進的基礎，未來會盡量開放多元性商品，同時也將推動OBU作為資金調度中心，在建構金融監理的韌性之餘，也要鼓勵金融創新，也是金管會短中長期的目標。