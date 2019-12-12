幫忙帶小孩其實是戀童變態！　地方媽對親生兒下手還性侵3姪子

▲家中親戚竟然對自己姪兒下手，讓家人十分震驚。（圖／示意圖，非新聞當事人／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭省一名45歲婦人私下竟然迷戀小男孩，就連自己親生兒子也不放過，被控自2013年開始接連性侵兒子與3名姪子，4人的年齡分別為9歲、10歲、12歲與14歲，變態行為曝光後讓家人大感震驚，日前被起訴14項兒童性犯罪，其中包含2項性侵罪。

凱恩斯法院近來審理這起駭人案件，為保護當事人隱私，未對外揭露45歲被告以及受害人身分。法庭資料顯示，45歲婦人2013年開始先對兒子下手，後來於2016年轉而加害自己的姪子，時常藉由幫忙顧小孩的名義，讓親戚放心將學校休假的男童送到她家看管。

一名受害男童表示，雖然他很想反抗，但因為對方是家中「備受信賴的家族成員」，所以只好乖乖照對方說的話做。年紀最小的受害者則表示，被告威脅他，如果敢把他們之間的事情說出去，他的模樣就會被公布在臉書上。

其中一名受害人後來鼓起勇起告訴家人真相，才讓被告的惡行曝光。一名受害人母親在法庭中痛訴，「我的兒子曾經是一個有趣又外向的男孩，但現在變成一個悲傷、愛生氣有輕生傾向的人，除了已經被他認可是安全的人以外，他無法信任其他任何成年人。」罪大惡極的被告，最後被判處有期徒刑9年半，並且沒有設定假釋日期。

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