謝長廷嘆「累了」…王淺秋：個人造業個人擔　如果願意就回來說清楚

▲韓國瑜競選總部總發言人王淺秋。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

「卡神」楊蕙如案風波延燒，國民黨副總統候選人張善政批評「謝長廷不願為關西機場事件赴立院報告」，與駐日代表謝長廷在臉書隔空駁火，謝長廷12日則在臉書感嘆「謀殺人格」、「累了！」對此，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋回應，她知道當政務官的辛苦，但「個人造業個人擔」，強調「如果謝代表願意，就隨時回來嘛！人格也不會被謀殺」，如果做的不好，也應該對疏失負責跟道歉，這是政務官的責任。

駐日代表謝長廷12日在臉書發文表示，針對國民黨副總統候選人張善政說立法院要他回來報告而他不理會，他要張善政舉出要他回來的具體日期一事，張善政卻說「謝長廷的話不重要」、「不要理他」，並由辦公室發言人接棒說「謝長廷從關西機場事件發生到現在，一直沒有回來向國人説明」就是不對，這讓他感嘆「唉，這也是造謠」、「要知道在日本為台灣做外交也很辛苦，每天忙碌到夜晚，還要應處理各種謀殺人格的謠言，加上這種顚三倒四的整人遊戲，累了！」

▲張善政、謝長廷。（合成照／資料照）

對此，王淺秋回應，她知道當政務官的辛苦，一年來她也一天到晚在被謀殺人格，「但個人造業個人擔，工作職責有部分薪水恐怕也要被檢驗，不要只是說別人都在謀殺我，這也是職責的一部分，如果有人對政策或做為有懷疑，就有責任義務說清楚。」

至於赴立院備詢一事，王淺秋表示，的確國民黨委員在立法院好幾次會議有提出需求，希望謝長廷到立院做報告，當時民進黨的總召也承諾會請他來，但遲遲議程沒有進行，所以雙方立論點不一樣狀況下，立法院仍得不到謝長廷回來做說明，「當然，如果謝代表願意，就隨時回來嘛！主動回來說明清楚，那麼人格也不會被謀殺，如果做的不好，也應該對疏失負責跟道歉，這是政務官該有的責任。」

隨著楊蕙如案持續發酵，王淺秋強調，不只牽動選情，她認為這件事讓年輕人了解，原來網路上看到的資訊是被餵養的、被選擇的，甚至可能是政府部門預算養網軍來主導言論，「你以為大家罵韓國瑜，就是那樣嗎？大家會有很多反思」，此外，最重要的還是金額從哪來，從哪些政府預算造成這樣的結果，這是切割不掉的，也是民進黨應負的責任，人民會用選票做出決定，「養軍攻擊政敵，不論藍綠，這樣的做法大家不能認同。」