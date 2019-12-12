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川普料12日討論對中加徵關稅　分析：延後可能性大「最多90天」

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▲▼ 美國總統川普,中國國家主席習近平,川習,貿易戰。圖為美國總統川普2017年出訪北京。（圖／路透）

▲自美中宣布達成第一階段協議以來，雙方始終沒能在農產品採購、撤銷關稅等方面達成共識。圖為美國總統川普2017年出訪北京。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美中貿戰即將於15日進入關鍵時刻，根據3名知情人士的說法，總統川普12日就會與多名高級貿易顧問見面，商討是否針對價值將近1600億美元的中國進口商品加徵關稅，最終決定權掌握在川普手中。專家認為，最有可能出現的情況，就是華府延後15日的關稅期限，且最多90天。

路透報導，在過去這段時間，許多人認為雙方會在15日之前達成協議，但根據美中雙方多名消息人士的看法，這種可能性不大，且目前有部分消息在政府官員之間流傳，也就是先前的關稅戰對美國的經濟影響不大。部分人士預期周日將會如期提高關稅，且政府現階段已展開籌備作業，將傳達此一決策「並不痛苦」（will not be painful）。

若川普政府最終決定加徵關稅，分析指出，此一決定將使得金融市場出現動盪，衝擊美中長達17個月貿易戰的談判作業。據了解，在是否加徵關稅以及加徵後對美國金融市場產生何種影響等方面，貿易顧問們有著不同的看法。外傳納瓦羅支持加徵關稅，認定中方增加採購美國豬肉與大豆的作為，背後原因正是中國非洲豬瘟爆發，且關稅戰並沒有對美國經濟增長或美股產生負面影響。

▲▼2019/12/03，川普在倫敦出席北約峰會。（圖／路透）

川普預計與貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）、白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）及財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）等人見面。消息人士說，「當他們進來會議室之後，納瓦羅就會說『（用關稅）弄他們』，然後庫德洛和梅努欽就會反駁說『不要這樣做』，萊特海澤應該會希望自己能夠證明不這樣做是合理的。」

華府智庫美國企業研究所（AEI）研究員史劍道（Derek Scissors）認為，最有可能出現的情況，就是華府延後15日的關稅期限，且最多90天。

►就等川普決定！　白宮集結顧問商討15日是否對中加徵關稅

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