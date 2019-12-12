沙烏地阿美上市首日飆10％漲停！市值近57兆元　勇奪全球最大市值公司

▲沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）股票上市，直衝漲停鎖住，奪下全球市值最大公司寶座，也創下全球最大首次公開募股（IPO）紀錄。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Arabian Oil Co., Saudi Aramco，簡稱沙烏地阿美），週三開始在沙國利雅德證券交易所掛牌上市，當日開盤不久攻上漲停10%，來到35.2里亞爾（新台幣285元），市值來到1.88兆美元（約新台幣57兆）。奪下全球最大市值公司寶座。

沙烏地阿美IPO承銷價定在每股32里亞爾（約新台幣258.5元），昨天掛牌後，股價衝到35.2里亞爾（約新台幣285元），市值超越微軟（Microsoft Corp.）的1.15兆美元和蘋果（Apple Inc.）的1.22兆美元。

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沙烏地王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman）推動沙烏地阿美成功上市，這是沙國經濟全面改革計劃的一部分，旨在投資於非石油產業，為該國年輕人創造更多就業機會。

上週，這家供應全球原油十分之一以上的石油巨頭籌集256億美元（約新台幣7809億元）。但這樁IPO仍未達薩勒曼最初預設的目標，他原本希望發售該公司逾5%的股份，籌資不超過1,000億美元，結果，沙烏地阿美僅籌集到256億美元，所募資金大多來自沙烏地投資者。

不過，這仍然是至今史上最大的IPO案，超過了阿里巴巴2014年在紐約籌集了250億美元的紀錄。

沙國為擺脫對石油依賴，迫切需要數百億美元來資助大型項目和發展新產業，銷售中籌集的資金將用於非能源投資。據報導，薩勒曼希望利用IPO收益來資助在一項名為「2030年願景」的計劃中。

該公司上週表示，它將向個人投資者出售0.5％，向機構投資者出售1％。沙烏地阿拉伯國家商業銀行週一表示，阿美石油公司已行使選擇權出售更多股份，總股份為1.7％。

為鼓勵國內人民購買和持有該股票，該公司表示將在2020年支付至少750億美元的股息。從交易首日起，國內持有六個月的個人投資者最多可獲得100股股息。或每持有10股送一股。

阿拉伯聯合酋長國和科威特等友好的海灣鄰國也都注資數十億美元來幫助其股票銷售。王國的能源部長相信，該公司的估值在未來幾天內將突破2兆美元大關；分析師預估，股價也短期內也會保持一個很好的氣勢；同時也表示，真正的考驗將是長期延續這一勢頭。



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