犯罪集團走私還詐領退稅金　「黑色經濟」獲利達數億美元

澳洲邊防部隊(ABF)和澳洲聯邦警察(AFP)在當地時間11日破獲一個犯罪集團,突襲分布在雪梨和墨爾本的據點後,共查獲100萬澳元(約台幣2100萬)的現金、大量走私而來的酒、4輛名車和飾品配件,並逮捕了2名男子。ABF將指控這些犯嫌利用多家企業非法進口、走私和出口,並依據澳洲的「退稅計劃」來詐領退款的關稅。

這起逮捕行動從7月開始計畫,ABF調查到這2名男子非法進、出口和走私的貨物總價值達到2800萬澳元(約新台幣5.8億),而且調查還沒結束,最後總額可能超過數億美元。

海關助理部長賈森·伍德(Jason Wood)說,「黑色經濟」懲罰誠實的納稅人,破壞了澳洲的稅收和福利制度,且為大多數守法的企業創造了一個不友善的環境。英國聯邦政府正在積極打擊那些參與黑色經濟的所有人,並讚揚了英國空軍、法新社和澳洲稅務局(ATO)在這項調查中的共同努力。

