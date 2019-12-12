阿聯王子「過量古柯鹼+迷姦藥」暴斃　死前幾小時…和男性友人在一起

▲阿聯沙迦酋長國二王子卡利德（Sheikh Khalid Al Qasimi）。（圖／翻攝自推特／@uaeembassyisb）



記者張方瑀／綜合報導

阿拉伯聯合大公國沙迦酋長國二王子卡利德（Sheikh Khalid Al Qasimi）今年7月在倫敦豪宅暴斃身亡，年僅39歲。根據調查顯示，卡利德體內驗出古柯鹼與俗稱「迷姦藥」的GHB，推斷死因為用藥過量；而警方也調查出，卡利德死前最後一段時間，是和一名男性在一起，目前尚未透露兩人關係。

《每日郵報》指出，最先發現卡利德遺體的是負責打掃豪宅的瑪麗亞（Maria Kisaohanyan），她每周一至周五會在豪宅內工作5個小時。當天瑪麗亞照常開門進入屋內時，卻發現卡利德端正地坐在沙發角落的地板上，原本以為卡利德在睡覺，沒想到靠近一看卻發現他嘴巴張大、眼睛半瞇且全身冰冷，才嚇得立刻報警。

西敏寺驗屍法庭（Westminster Coroner's Court）表示，卡利德的體內驗出高劑量的古柯鹼，以及俗成「迷姦藥」或「液態搖頭丸」的GHB，推斷死因為用藥過量。同時，調查也指出，卡利德死前幾個小時，是和一名叫做艾斯克巴（Yohan Escobar）的男子一起度過，監視器拍到艾斯克巴進出豪宅的影像。

不過，法庭表示，根據艾斯克巴的證詞，目前已經排除他下毒殺害的可能性，因為他們兩個都有同時用藥，從現階段的調查情況來看，並沒有第三方加工死亡的跡象。

據《太陽報》報導，沙迦是阿拉伯聯合大公國第三大城市，人口最為稠密，卡利德就是現任酋長阿勒卡西米（Sheikh Dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi）的二兒子，同時也是唯一繼承人，平時住在英國倫敦的豪宅內，生活相當高級奢靡。卡利德的哥哥在1999年同樣因為吸毒過世，當年僅24歲，