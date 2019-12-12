大馬Google熱搜榜超驚喜！「這個詞」一舉奪冠　直接打敗《復仇者》薩諾斯

▲「地球日測驗」（Earth Day Quiz）。（圖／翻攝自Google）



記者張方瑀／綜合報導

Google日前公布各國年度關鍵字，儘管電影復仇者聯盟（Avengers）共有3個相關字詞擠入馬來西亞熱搜榜前10名，但冠軍仍由「地球日測驗」奪下。除此之外，在大馬受到印尼野火造成的煙霾侵襲的情況下，「馬來西亞空氣污染指數」也創入熱搜榜第5名。

由於今年印尼野火造成的煙霾，嚴重影響馬來西亞的空氣品質，因此環境保護議題成為大馬網友最關心的議題。除了Google響應每年的4月22日「世界地球日」所推出的「地球日測驗」（Earth Day Quiz）一舉奪下冠軍外，「馬來西亞空氣污染指數」（Air Pollutant Index of Malaysia）也名列第5。

馬來西亞的10大熱搜關鍵字中，有4個是好萊塢電影相關詞。「復仇者聯盟」系列電影中的反派角色「薩諾斯」（Thanos）奪下第二，第7到第9則分別是《小丑》（Joker）、《驚奇隊長》（Captain Marvel）與《復仇者聯盟：終極之戰》（Avengers: Endgame）。

其他入圍的還有「人民生活援助金」（Bantuan Sara Hidup）、「2019美洲盃」（Copa America 2019）、「穆斯林祈禱時間」與大馬國產車「Perodua Aruz」。

除了單項關鍵字以外．馬來西亞Google也公布了8大熱門搜尋類別，分別是新聞、手機、電影、人物、運動、食譜、電視劇及音樂。特別的是，在手機類別中，蘋果（Apple）與華為（Huawei）旗下手機佔了其中6名，前三名分別是iPhone 11、華為P30與華為P30 Pro。

【2019年大馬Google10大熱搜榜】

1.地球日問答（Earth Day Quiz）

2.薩諾斯（Thanos）

3.生活援助金（BSH）

4.2019美洲盃（Copa America 2019）

5.馬來西亞空氣污染指數（Air Pollutant Index of Malaysia）

6.穆斯林祈禱時間（Islamic Prayer Times）

7.《小丑》（Joker）

8.《驚奇隊長》(Captain Marvel)

9.《復仇者聯盟-終極之戰》（Avengers: Endgame）

10.Perodua Aruz

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