懷特島增至8死家屬絕望　「火山震動仍活躍」警將赴險帶回遺體

▲懷特島火山爆發後的衛星圖像。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

紐西蘭懷特島（White Island）火山9日突然爆發，BBC今（12）日報導，原本在醫院接受治療的2名傷者過世，根據警方說法，官方的罹難人數已上升到8人，此外，目前還有9人列入失蹤名單，當局推測他們可能已死亡。警方面臨越來越大的壓力，在火山可能再次爆發的危險情況下，家屬希望他們盡快把遺體帶回。

綜合BBC、《衛報》報導，原本官方的死亡人數為6死，來自澳洲13歲與16歲的兄弟馬修（Matthew Hollander）、貝爾德（Berend Hollander）在醫院不治身亡後，人數上升到8死，兩人就讀的學校12日證實消息。除了9人失蹤，另外還有20人嚴重燒燙傷，在加護病房搶救。

由於火山震動的情形加劇，當局11日暫停從懷特島帶回遺體的工作。不過紐西蘭警方已宣布，雖然火山仍高度活躍，他們打算13日上午前往懷特島，把遺體帶回家；副局長提姆斯（John Tims）說，已向家屬簡述這個計畫，警方希望能在13日上午開始行動。

紐西蘭北島城市華卡塔尼（Whakatāne）市長圖納（Judy Turner）表示，親屬在等待期間越來越絕望跟沮喪，雖然大家都知道安全的重要性，「但要把那些我們所知且所愛的人帶回家，我們正處在一種越來越強烈的絕望感中。」

▲一名女子拿著花哀悼。（圖／路透）



紐西蘭警務部長奈許（Stuart Nash）此前提到，當局與家屬之間的溝通並沒有相當完善，現在已開始一項新程序，讓親屬能夠了解全面的進展，「我完全能明白他們的沮喪。」他說明，倖存者的傷勢非常嚴重，有些甚至無法辨別出身分，「醫院裡有很多人無法溝通，皮膚與內部器官都嚴重燒傷。」

警方目前列出9人失蹤名單，但他們還無法與所有家人取得聯繫，所以這只是部分清單。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）12日表示，還有數名澳洲人失蹤，推測已經死亡，「未來幾天，會有更糟的消息。」

失蹤名單

Hayden Inman（紐西蘭）

Tipene Maangi（紐西蘭）

Julie Richards（澳洲）

Jessica Richards （澳洲）

Gavin Dallow（澳洲）

Zoe Hosking （澳洲）

Richard Elzer （澳洲）

Karla Matthews （澳洲）

Krystal Browitt（澳洲）

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