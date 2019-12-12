美眾院通過「國防授權法」　建議強化台灣軍事能力、網路安全

▲美眾院通過《國防授權法》，條款建議加強台灣的軍事能力。（圖／路透社）



記者丁維瑀／綜合報導

美國眾議院11日以377票對48票，通過7380億美元的《國防授權法》（National Defense Authorization Act, NDAA），法案接下來遞交給由共和黨所掌握的參議院，預計下周以前通過；總統川普已表示，法案一通過他就會簽署。這項法案包括支持台灣的條款，像是建議設立美台工作小組等。

《路透社》報導，美眾院11日通過最新2020財政年度的《國防授權法》，內容包括提供所有的聯邦員工首個有薪的家庭休假，以及建立太空部隊等，這一直是川普的重要軍事任務。法案將送交參院表決，若通過，川普會立刻簽署，他在推特寫道，「哇，我們所有的優先事項都進入到最終的NDAA：替我們的軍隊加薪、重建我們的軍隊、有薪休假、邊境安全，還有太空部隊！國會別再拖延了！我將立刻簽署這項歷史性的國防法案。」

這項法案中與台灣密切相關的條款，則包括建議美國繼續加強與台的國防安全合作，支持台灣發展有能力、準備好且現代化的防衛能力，使台方維持足夠的防衛能力。在網路安全方面，法案頒布後180天內，國防部長應向國防委員會提交報告，包括成立美台高級別跨部門工作小組，協調應對網路安全相關的問題，討論國防部目前和未來與台展開網路安全活動的計畫等。

法案還包括應對來自中國潛在威脅的條款，像是要求對中國海外投資的報告，關注中方與俄羅斯的軍事關係。此外，根據法案條款，香港民眾捍衛自己的權利及保持自治權時，國會會明確支持他們，同時也呼籲改善台灣的軍事能力。

此次川普提出最受注目的要求之一，是將美國的太空部隊（U.S. Space Force）建立為第六軍種，隸屬在空軍之下。雖然法案得到兩黨廣泛的支持，還是有部分左傾的民主黨人與傾向自由主義的共和黨人反對，因為裡面不包括能限制川普動用軍力的政策，像是禁止支持沙烏地阿拉伯在葉門的空襲行為。

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