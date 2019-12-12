忽略再有15起空難警告　波音737 MAX仍續飛…直到2次墜毀346死

▲美國聯邦航空總署署長狄克森，出席眾議院交通和基礎設施委員會聽證會。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國聯邦航空總署（FAA）署長狄克森（Stephen Dickson）11日出席聽證會，根據FAA一份日期為2018年12月的分析文件，在第一次波音737 MAX飛機墜毀的幾周後，預測同類機種未來可能還會再發生15起致命空難。然而，FAA並未禁飛波音737 MAX，直到第二次事故發生，總共造成346人死亡。

CNN報導，2018年10月，印尼獅子航空（Lion Air）一架波音737 MAX墜毀，事發大約1個月後，FAA預測文件就指出，如果沒有做出任何改進，同類的機型還有可能發生15起事故。不過，波音737 MAX依舊沒有受到限制，直到今年3月衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）飛機在首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）附近墜毀。

這份文件於11日的聽證會期間公布，8月上任的狄克森表示，基於文件與他至今的認知，如果當時他是FAA署長，他會採取行動讓飛機停飛。他在出席聽證會前接受CNBC採訪，預計737 MAX的停飛時間會延長到2020年，在可以飛之前，監管單位還有至少10個步驟要完成。

BBC報導，民主黨國會議員強生（Henry Johnson）在聽證會詢問，「是否犯下一個錯誤？」狄克森則回應，很顯然，結果並不令人滿意，他在之後的提問中承認FAA在某些程序中出了錯。

出席聽證會的檢舉人對於波音與FAA的文化感到擔憂，曾參與737 MAX項目的前波音員工皮爾森（Ed Pierson）說，考量到錯誤與偷工減料的問題，他曾敦促管理方關閉生產線，但沒人聽取他的建議。他補充，生產飛機以及獲得零件的壓力，代表員工過勞，有出錯的危機，事實上，在獅航、衣索比亞航空出事前，他曾分別發出警告，卻都遭打入冷宮。