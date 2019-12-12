紐澤西槍擊6死！2槍手下車掃射　市長證實：槍手鎖定猶太商店

▲紐澤西州澤西市槍擊，全副武裝軍警出現在街頭。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

緊鄰紐約曼哈頓的紐澤西州澤西市（Jersey City）10日下午發生槍擊事件，造成6人死亡，其中包括1名警員、2名槍手和3名民眾，另有2名警員受傷。澤西市長福洛普（Steven Fulop）在記者會上證實，槍手是鎖定一間猶太熟食店為目標；紐約市長白思豪（Bill de Blasio）則將事件稱為「恐怖攻擊」。

美聯社報導，澤西市長福洛普並未將事件定調為「針對猶太人發動的襲擊」，但根據現場監視器畫面顯示，槍手駕車在街上緩慢行駛，最後停在一家猶太熟食店前，下車後隨即朝店內開火，顯然是針對該間商店。

負責偵辦的新澤西州檢察官和其他執法部門，均未證實槍手是針對猶太人發起攻擊，警方也沒有透露槍手身份。澤西市公安局長希亞（James Shea）表示，目前沒有證據顯示與恐怖主義有關。

福洛普說，從監視器畫面顯示，當時街上還有許多人，但槍手並未攻擊人群，而是直接朝該商店開火，因此很明顯是針對該商店而來。富洛普強調，「我沒有使用『反猶主義』這個詞。」

紐約市長白思豪則向MSNBC表示，這起襲擊顯然屬於「仇恨犯罪」；紐約州長古莫（Andrew Cuomo）也宣稱這起槍擊是「對猶太社區的蓄意襲擊」，承諾會加派警力保護紐約州的猶太教堂或其他猶太設施。

澤西市警方表示，他們在現場發現5具遺體，包括2名槍手和3名路人，且可以肯定受害者並非遭警察誤殺。澤西市警察局長凱利（Michael Kelly）表示，2名槍手襲擊商店前，先在一處公墓殺害一名40歲緝槍組警探席爾斯（Joseph Seals），但並未透露具體細節。

澤西市位於紐澤西州哈德遜郡，人口大約27萬人，是紐澤西州第二大城市，與紐約曼哈頓隔哈德遜河遙遙相望。

▼當局認為槍手鎖定猶太商店而來，但沒有證據顯示動機與反猶主義有關。（圖／路透）



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