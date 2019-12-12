彰銀「小微展翅 翱翔花東」　力挺中小企業轉型傳承！

▲公股銀行力挺中小企業發展，彰化銀行壓軸主辦「小微展翅 翱翔花東」講座，邀請各界重量級講者，與現場來賓一同探討人文行旅以及創新轉型議題，幫助台灣企業提升競爭力。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者陳珊珊／採訪報導

力挺中小企業蓬勃發展，財政部部長蘇建榮號召公股銀行，由北至南舉辦系列講座，12月10日由彰化銀行壓軸主辦「小微展翅 翱翔花東」講座，期望能透過一系列的巡迴活動，為政府、中小企業以及銀行創造三贏局面。

▲財政部部長蘇建榮表示，放款餘額從今年3月至10月已經增加1722億左右，成長率為4.37%，公股行庫以具體行動支持中小企業發展。（圖／記者劉亮亨攝）

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財政部部長蘇建榮表示，「中小企業面臨美中貿易戰、數位經濟的挑戰，以及本身世代交替的問題，所以我們必須輔導中小企業。我們從今年3月開始到10月份，八大公股行庫增加了3萬多家中小企業貸款戶，總數目前為止已經達到16萬家的中小企業貸款，貸款餘額上已經增加1722億左右，成長率大概是4.37%」。

▲▼彰化銀行壓軸主辦「小微展翅 翱翔花東」講座，現場也設有攤位，提供民眾諮詢服務。（圖／記者劉亮亨攝）

彰化銀行看好花蓮豐富的觀光資源與人文歷史，本次講座特別選在花蓮福容飯店舉辦，並邀請各界重量級講者，與現場來賓一同探討人文行旅以及創新轉型的議題，幫助台灣企業提升競爭力。

彰化銀行董事長凌忠嫄說：「中小企業需要轉型，必須引進更好的技術，或是更好的機器設備，所以這時候我們彰銀就可以協助他，在建廠方面提供融資，在購買機器上面，也可以提供融資，讓他技術轉型之後，在國際上有競爭力」。

▲彰化銀行董事長凌忠嫄分享輔導企業成功轉型案例。（圖／記者劉亮亨攝）

凌忠嫄分享，「我們其中一個非常成功的例子就是，過去有一家做太陽眼鏡的公司，那太陽眼鏡過去大家都認為在路邊買就有了，大概很便宜，但是這家公司目前做的，是一個高檔的太陽眼鏡，因為他的技術升級，產品也跟著升級，現在在全球佔有一席之地」。

▲▼彰化銀行壓軸主辦「小微展翅 翱翔花東」講座，吸引許多貴賓參與。（圖／記者劉亮亨攝）

彰化銀行即將邁入第115個年度，多年來持續深耕中小企業客戶，具有豐碩的經驗，未來也持續以實際行動力挺中小企業，攜手共創轉型傳承新契機。