批蔡英文上班跑選舉　孫大千轟：中華民國還有總統？

▲孫大千。（資料照／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜質疑，總統蔡英文總行程的4成在跑選舉，韓國瑜競選總部副執行長孫大千11日再度砲轟，蔡英文死賴在位置上不願請假，最後的結果就是，台灣有總統跟沒總統一樣，「中華民國現在還有總統嗎？」

韓陣營10日召開記者會，質疑總統蔡英文利用公務時間跑選舉行程，11月就有4成的比例在跑宫廟行程，平日上班時間直接穿上競選服裝、拿競選看板幫黨籍立委幫自己輔選，完全視行政中立為無物。蔡英文回擊，總統的行程是24小時的，即便跑選舉六日，還是要掌握情勢發展，有時候必須下指令、下決策，反酸韓國瑜不管當市長還是候選人，都常請假，懷疑他搞不清楚自己角色。

對此，孫大千11日在臉書發文表示，韓國瑜請假參選總統，高雄市至少有副市長代理。蔡英文死賴在位置上不願請假，最後的結果就是，台灣有總統跟沒總統一樣，質問「中華民國現在還有總統嗎？」

孫大千表示，蔡英文有必要面對三個問題，第一，蔡英文每天的選舉行程的比重，是不是已經到達「不務正業」的地步了呢？第二，蔡英文每天的選舉行程除了佔用總統處理公務的時間之外，同時是否也有動用總統府內相關的人力和物力資源呢？第三，坐領著總統的高薪來拼自己的選舉，在面對台灣人民的時候不會覺得慚愧丟臉嗎？