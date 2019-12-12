瘋電影／寂寞診療室　失序的女心理師

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是一部成本不高的文藝類型電影，過程沒有高潮，轉折沒有驚喜，但是卻在成本範圍內完成，具有創意的劇本，雖然偏向影展型的模式，卻也不單調，劇情流暢，全片圍繞著這位女心理醫師的心理狀態打轉，透過電影了結了心理醫師不為人知的辛酸面。

為什麼會需要找心理醫師，當內在心理素質無法承擔外來的壓力時，身體發生了異常的反應，包括心情上的改變與行為思想上的，這部電影說明了，人類的混亂行為，都是因人而異的，雖然透過訓練加強專業可以改善行為道德的認知，但卻不見得一定能落實在生活行為上，這便是人因此混亂，大腦和行為錯亂時，總是造成犯錯後的事後補救，電影流暢好看。



片 名：寂寞診療室

英文名稱：Sibyl

類 型：劇情

上映日期：2019-11-29

片 長：01時41分

導 演：潔絲汀楚特(Justine Triet)

演 員：薇吉妮愛菲亞(Virginie Efira) 、 阿黛兒艾奈爾(Adèle Haenel) 、 加斯帕德尤利爾(Gaspard Ulliel) 、 桑德拉惠勒(Sandra Huller) 、 尼斯許奈德(Niels Schneider)

國 家：法國

語 言：法語

發行公司：CatchPlay



劇情大綱

過就是世界末日》影帝 加斯帕德尤利爾X《顛父人生》影后 桑德拉惠勒X《幻想戀愛》尼斯許奈德 重量卡司演技狂飆



厭倦諮商工作的心理治療師西碧兒（薇吉妮愛菲亞 飾）一心想重操寫作舊業，轉而成為一名小說家，因此拒絕許多前來求診的病患，但禁不起焦慮不安的新銳演員瑪格（阿黛兒艾薩卓普洛斯 飾）一再請求而接受她的看診。然而，在諮商過程中，意氣消沉的西碧兒卻逐漸著迷於瑪格狂亂動盪的人生，視瑪格為寫作的靈感泉源，不僅愈來愈涉入瑪格的生活，自己的生活也逐漸失序……。

▲心理醫師私生活的克制力不佳。

▲參與病人演出時的心理治療工作，卻使自己陷入混亂關係中。

▲這位男主角把所有女演員都上了。

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