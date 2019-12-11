紐西蘭急缺「捐贈人皮」！加訂1290平方英尺　火山倖存者25人危急

▲紐西蘭懷特島火山噴發前一刻。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

紐西蘭懷特島火山爆發，造成島上遊客6死30人傷，另有多人失蹤；截至11日，仍有25名重症患者在病房觀察。紐西蘭當局透露，病患急需進行植皮手術，因此已經向美國機構加訂1290平方英尺的移植用人皮。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，已知火山噴發前有47人在島上，目前已確認有6人死亡。衛生官員表示，當地所有燒燙傷病房都已經沒有床位；而在收治的所有傷者中，燒燙傷超過30％者共有27人，且多數人有吸入性燒傷，需仰賴呼吸器輔助。

當地衛生官員華森（Peter Watson）表示，目前植皮仍充足，但考慮到傷口敷料和暫時性皮膚移植等後續醫療需求，預計還要對外加訂120萬平方公分（約1290平方英尺、120平方公尺或36.2坪）面積的植皮。華森說，這些植皮主要來自美國，但鄰國澳洲維多利亞組織捐贈庫，也會提供部分植皮和輔助用品。

報導指出。一般而言，人體皮膚表面積平均為1平方公尺至2平方公尺，而植皮移植用的皮膚，來源主要為皮膚捐贈。如同器官捐贈，人們可以在生前註冊為皮膚捐贈捐贈者，根據澳大利亞官方皮膚捐贈網站說明，植皮通常只會從捐贈者身上摘取一層薄薄的皮膚，類似曬傷剝落的皮膚一樣，且通常取自捐贈者的背部或腿部。

當局表示，由於大多數傷者都遭嚴重燒燙傷，加上火山氣體和化學物質使傷勢更加複雜，因此對植皮的需求大幅提高。華森說，相較於普通燒燙傷，火山爆發倖存者更迫切需要長期外科手術治療。

英國東安格里亞大學（University of East Anglia）火山學家強生（Jessica Johnson,）表示，由於懷特島火山口附近有一個酸性火口湖，噴發後可能產生滾燙蒸氣，大多數傷者很可能都是被這些蒸氣所燙傷。

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