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快訊／時代雜誌2019年度風雲人物：瑞典「氣候少女」桑柏格

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▲▼ 瑞典少女雷塔・桑柏格（Greta Thunberg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞典環保鬥士桑伯格。（資料照／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

時代雜誌宣布2019年「年度風雲人物」為瑞典環保少女桑伯格（Greta Thunberg）。

瑞典少女桑伯格做為氣候危機論者，已經成為全球環境保護鬥士的象徵人物。他去年8月發起「為氣候罷課」活動，掀起一波青年運動浪潮，激勵數百萬人參與氣候變遷示威活動，向各國政府傳達應正視氣候變遷危機的訴求。

桑伯格今年9月23日在紐約出席聯合國氣候行動峰會，痛斥世界各國領袖「談論的永遠是錢」，卻無視於氣候變遷議題，說到激動處更眼眶泛淚，贏得國際社會喝采。

時代雜誌肯定桑伯格為氣候變遷議題作出的貢獻，並在最新一期雜誌封面稱他為「年輕世代的力量」。

去年時代雜誌的年度風雲人物為「捍衛真相的守護者」，並選出4組具有代表性的新聞從業人員，包括遭沙烏地阿拉伯特務殺害的異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）、遭槍手掃射報復的美國馬里蘭州《首都報》（Capital Gazette）、調查羅興亞人迫害事件遭緬甸逮捕的路透社記者瓦隆（Wa Lone）及喬索歐（Kyaw Soe Oo），以及揭露菲律賓政府鐵腕掃毒真相的網路媒體Rappler創辦人瑞莎（Maria Ressa）。

▼時代雜誌宣布2019年度風雲人物。（圖／翻攝自時代雜誌網站）

▲▼2019時代雜誌年度風雲人物。（圖／翻攝自時代雜誌網站）

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時代雜誌2019年風雲人物揭曉！瑞典「氣候少女」桑柏格
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