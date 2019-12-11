未成年懷孕「遭踢出學校」！　6年後...她「手牽女兒」成功從大學畢業

When I found out I was pregnant with you at 14, I promised I would work non stop to give you the best childhood I could.



7/8 education systems later, countless jobs and everything life could possibly throw at us.



Today I graduated at 21 with my 6 year old by my side. pic.twitter.com/n7SqP2QEv4 — Rachael Campey (@RachaelCampey) December 4, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

英國女子瑞秋（Rachael Campey）在14歲時意外懷孕，隨後被迫離開學校，並在15歲時將女兒生出來，從那之後，她從事過無數的工作，並透過7個不同的教育機構繼續學習，今年21歲的她終於在近日成功完成大學的學業，並在6歲女兒的陪同之下參加畢業典禮，讓她十分感動。

根據《Daily Rcord》報導，瑞秋來自西約克郡利茲，她在14歲時發現自己懷孕，在沒有辦法的情況之下，她被迫離開校園生活，至此之後她的願望就是能夠當一名畢業生；而她在生下小孩之後，更透過7到8間教育機構讀書，並且同時兼職過無數的工作。

今年21歲的瑞秋說，懷孕那年她被告知要離開學校，隨後在入學的路途上遇到許多困難，一直到她考進大學，而她也為自己設下了一定要拿到學位的目標；當她在14時歲懷了女兒莉莉（Lily-Rose）後，就決定要盡最大的努力給小孩最好的童年，今年，她在6歲的女兒的陪同下畢業，並獲得心理學諮詢的學位，這實在是一件非常難以置信的事情。

報導中指出，瑞秋認真工作和上進的模樣，也讓她被提名為「Yorkshire choice」鼓舞人心獎的候選人；未來，她想要成為一名顧問，或是全職從事公開演講的事業。