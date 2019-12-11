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李佳芬家族砂石案／國家發函7次　一紙里長證明補償金280多萬變4萬多

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▲▼黃國昌召開「韓李非法占用國有地，補償金擺爛不繳」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌召開「韓李非法占用國有地，補償金擺爛不繳」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

時代力量立委黃國昌今（11）日再度針對總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬家族砂石案開記者會，指稱李佳芬家族拒繳280多萬元的土地使用補償金。國產署中區分署表示，期間旗下雲林辦事處發函7次要求大通公司、李佳芬父親李日貴繳交使用補償金，但是最後李日貴拿出里長證明，證明占用面積從原本的2.7公頃，變成1000平方公尺，所以補償金僅只有4萬7042元，李日貴已經繳清。

黃國昌再開記者會炮打李佳芬家族，他表示，李佳芬家族不僅濫用國家資源圈地蓋砂石場牟利，指控李佳芬家族不但拒繳282萬7136元的使用補償金，事後也沒有歸還土地、將國有土地恢復原狀。

請繼續往下閱讀...

黃國昌稱，國有財產局在2002年11月15日的確有到雲林現勘，勘查紀錄上也載明大通砂石場「堆置砂石跟器具」，當時的國有財產局在現勘完後曾經發函，要求大通砂石場歸還國有土地並恢復原狀，並要求追繳282萬7136元之土地使用補償金，李佳芬家族「半毛錢都沒有繳」。

黃國昌還指出，事後李日貴在2006年要申請做簡易休閒農場時，當時的國有財產局才赫然發現該地是遭盜非法佔用，卻連半毛的補償金都沒有繳，當初國有財產局是透過什麼神奇的行政認定手段，讓2000年到2002年6月這段期間半毛都沒有繳，然後2002年7月開始算到2006年4月國有財產局叫他繳的只有4萬7042元，平均一年不到一萬塊。

▲▼黃國昌召開「韓李非法占用國有地，補償金擺爛不繳」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌再爆李佳芬家族「國家當作我家」。（圖／記者屠惠剛攝）

但是國產署中區分署澄清並非完全沒有作為，國產署中區分署表示，該辦事處在2002年11月間勘查後11月27日立即發函通知大通公司繳交使用補償金，期間中區分署再定期勘查，後續6次發函要求就不同占用情形與面積，要求大通公司或李日貴繳交不同金額的補償金。

但是，最後一次是2006年3月李日貴拿出了里長證明，證明其占用的土地只有一個鐵皮屋，面積為1000平方公尺，雲林辦事處重新勘查、5月核定使用補償金只剩下4萬7,042元，李日貴也已經繳清。

國產署中區分署強調，中間因為大通公司與李日貴有申請開發和表達合法取得的意願，所以雲林辦事處也有等待其取得合法途徑的過程，所以才相隔這麼多年才取得使用補償金。

▼國產署中區分署雲林辦事處後續處理李佳芬家族砂石案的過程。（圖／國產署中區分署提供）

▲▼國產署中區分署雲林辦事處處理李佳芬家族占有國有土地案的過程。（圖／國產署中區分署提供）

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