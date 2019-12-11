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民進黨布局吳思瑤選2022台北市長？陳菊：鼓勵支持她的人生規劃

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▲▼台北市立委第一選區（北投士林）民進黨立委參選人今（11）日下午至天母天玉宮參拜祈福，總統府秘書長陳菊也特地請假陪同、為她站台。（圖／吳思瑤國會辦公室提供）

▲總統府秘書長陳菊特地請假，陪同民進黨立委參選人吳思瑤參拜祈福。（圖／吳思瑤國會辦公室提供）

記者林育綾／綜合報導

台北市立委第一選區（北投士林）民進黨立委參選人吳思瑤今（11）日下午至天母天玉宮參拜祈福，總統府秘書長陳菊也特地請假陪同、為她站台，現場媒體問及外傳黨內布局吳思瑤參選2022年台北市長，而陳菊回應「我沒有這樣想啦」，但也表示對吳思瑤人生規劃全力支持。

民進黨立委吳思瑤拚連任，競爭對手包括國民黨參選人汪志冰、一邊一國行動黨參選人李婉鈺，戰況相當激烈，民進黨也因此派出許多大咖，輪番替吳思瑤輔選，先前包括蔡英文總統、民進黨副總統候選人賴清德，陳菊今也2度為她站台，一同到天母天玉宮祈福。

▲▼台北市立委第一選區（北投士林）民進黨立委參選人今（11）日下午至天母天玉宮參拜祈福，總統府秘書長陳菊也特地請假陪同、為她站台。（圖／吳思瑤國會辦公室提供）

▲民進黨立委參選人吳思瑤（左1）至天母天玉宮參拜祈福，陳菊（左3）也特地為她站台。（圖／吳思瑤國會辦公室提供）

外傳民進黨賣力替吳思瑤輔選，是為了布局她參選2022年台北市長，陳菊聽聞媒體提問後說「沒有這樣想啦」，但隨後又表示，吳思瑤是很有願景的人，全心全力投入選區，包括對整個北市的發展，因此無論她有什麼人生規劃，「應該給予鼓勵，我們也會全力支持。」媒體繼續追問「認為吳思瑤是任台北市長嗎？」陳菊回應「你現在問我，我當然認為思瑤很優秀。」

▲▼台北市立委第一選區（北投士林）民進黨立委參選人今（11）日下午至天母天玉宮參拜祈福，總統府秘書長陳菊也特地請假陪同、為她站台。（圖／吳思瑤國會辦公室提供）

▲陳菊提到，無論吳思瑤有什麼人生規劃，「應該給予鼓勵，我們也會全力支持。」（圖／吳思瑤國會辦公室提供）

面對李婉鈺有台北市長柯文哲、前總統陳水扁力挺，是否擔心會被分票、或造成選民混淆？吳思瑤回應，自己一點也不擔心，很平常心，會照既定的步驟深耕地方，她認為「勝利成功會留給腳踏實地的人，選舉再亂，大家都會亂中選一。」她也對選民有信心，「選民會最清楚誰深耕地方、誰專業問政，完全不會有任何混淆，更沒有混淆的空間。」

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