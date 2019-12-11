拉麵控衝一波「A5和牛、魚子醬全入菜！」　微風魂麵明年展三店搶攻高端客

▲微風集團自營餐飲品牌再下一城，推出以A5和牛、魚子醬入菜的高檔拉麵品牌「魂麵」，預計明年於台北市再拓展三間門店，挹注營運表現可期。（圖／微風集團提供）

記者林淑慧／台北報導

隨著台灣人去日本旅遊的比例逐年上升，拉麵也成了台灣人喜愛的日式料理，微風集團旗下自營餐飲品牌再下一城，推出以A5和牛、魚子醬入菜的高檔拉麵品牌「魂麵」，預計明年於台北市再拓展三間門店，搶攻高端客的味蕾。

來自日本九州大分縣的老字號拉麵品牌「魂麵」，7日在微風松高以專門店之姿重磅回歸，在台灣更首推日本超夯吃法「魚子醬日本和牛拉麵」，每日限量供應30碗，引發排隊熱潮，預估將帶動新一季業績成長二至三成。

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微風集團主管表示，魂麵其命名靈感來自於讓顧客一吃便上癮的勾魂魅力，麵條由獨門十二道工法製作而成，麵條Ｑ彈富有嚼勁，而為了搭配台灣人的口味，日本師傅更將其湯頭鹹度調配得宜，運用多種食材與香料，以大火熬煮近8小時，使湯頭呈現乳白色並帶有豚骨湯頭的核心精華，顛覆了台灣人對日本拉麵重口味的刻板印象。

微風主管表示，集團自2008年起致力於引進「美食精品」，目前旗下自營餐飲品牌涵括日、義、中、泰、台、法等多國菜系，有鑑於國人對日系美食的熱愛，特別引進「魂麵」來台，而目前市面上拉麵的平均客單價約落在250元左右，「魂麵」則一舉拉升至550元，預估單店年營收可達1500萬至1800萬元。

近年來，百貨及各大賣場對餐飲品牌多所著墨，微風集團持續引進Ukai、藏壽司等日系餐飲名店，對高端客、親子及上班族客群分眾經營，推升自營餐飲於集團營收比重，由過去的10%提升至目前的25%，挹注集團營運表現可期。

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