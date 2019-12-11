　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

拉麵控衝一波「A5和牛、魚子醬全入菜！」　微風魂麵明年展三店搶攻高端客

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲微風集團自營餐飲品牌再下一城，推出以A5和牛、魚子醬入菜的高檔拉麵品牌「魂麵」，預計明年於台北市再拓展三間門店，挹注營運表現可期。（圖／微風集團提供）

▲微風集團自營餐飲品牌再下一城，推出以A5和牛、魚子醬入菜的高檔拉麵品牌「魂麵」，預計明年於台北市再拓展三間門店，挹注營運表現可期。（圖／微風集團提供）

記者林淑慧／台北報導

隨著台灣人去日本旅遊的比例逐年上升，拉麵也成了台灣人喜愛的日式料理，微風集團旗下自營餐飲品牌再下一城，推出以A5和牛、魚子醬入菜的高檔拉麵品牌「魂麵」，預計明年於台北市再拓展三間門店，搶攻高端客的味蕾。

來自日本九州大分縣的老字號拉麵品牌「魂麵」，7日在微風松高以專門店之姿重磅回歸，在台灣更首推日本超夯吃法「魚子醬日本和牛拉麵」，每日限量供應30碗，引發排隊熱潮，預估將帶動新一季業績成長二至三成。

請繼續往下閱讀...

微風集團主管表示，魂麵其命名靈感來自於讓顧客一吃便上癮的勾魂魅力，麵條由獨門十二道工法製作而成，麵條Ｑ彈富有嚼勁，而為了搭配台灣人的口味，日本師傅更將其湯頭鹹度調配得宜，運用多種食材與香料，以大火熬煮近8小時，使湯頭呈現乳白色並帶有豚骨湯頭的核心精華，顛覆了台灣人對日本拉麵重口味的刻板印象。

微風主管表示，集團自2008年起致力於引進「美食精品」，目前旗下自營餐飲品牌涵括日、義、中、泰、台、法等多國菜系，有鑑於國人對日系美食的熱愛，特別引進「魂麵」來台，而目前市面上拉麵的平均客單價約落在250元左右，「魂麵」則一舉拉升至550元，預估單店年營收可達1500萬至1800萬元。

近年來，百貨及各大賣場對餐飲品牌多所著墨，微風集團持續引進Ukai、藏壽司等日系餐飲名店，對高端客、親子及上班族客群分眾經營，推升自營餐飲於集團營收比重，由過去的10%提升至目前的25%，挹注集團營運表現可期。

其他人也看了這些～

►ETtoday 8歲歡慶！優惠好康都在這裡～～

ET快訊
時代雜誌2019年風雲人物揭曉！瑞典「氣候少女」桑柏格
陶喆被直擊「深夜載辣妹回家」　經紀人鬆口曝內幕
屎沒拉乾淨！他探頭看下體　手一扯跑出「9.7m米色黏黏物」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／長榮航空強攻日本二線城市旅遊商機　立山黑部明年開山後天天飛

航空機師人力荒！華航本月首度挺進科學園區徵才

5G需求正夯　電子零組件Q3投資2200億元拿下各產業冠軍

米其林晚宴等級油品深耕餐飲名校　挹注泰山營運前三季每股賺1.04元

2019超商風雲商品排行榜出爐　全家：氣泡水銷售數二年來成長十倍

和牛燒肉吸客奏效　乾杯集團前11月營收29.05億元史上新高

珍珠奶茶日本爆紅「日出茶太」再展店　六角11月營收年增三成

影／義美自主研發「太空級」食品乾燥技術　副總統陳建仁：食品界的台積電

影／義美用太空食品技術助農產加工　斥資30億打造「亞洲前三大」產線

華研11月營收1.27億元表現持平　將持續增加代理各種音樂串流平台業務

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

修杰楷撒嬌林予晞：不要想要拋棄我　被傳緋聞老婆森77「依偎脖子狂賠罪」

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

NCC修法放寬路燈桿、候車亭、天橋等公有設施設5G基地臺

沈榮津今會見美商務部助理部長　經部：深化台美經貿合作

影／存股跟著勞退基金買？　分析師：選擇民生類股、金融股較妥當

拉麵控衝一波「A5和牛、魚子醬全入菜！」　微風魂麵明年展三店搶攻高端客

元大公益圓夢計畫開跑　小學生當起科學老師成最小圓夢者

和潤掛牌首日飆漲「1天後美夢幻滅」　謝金河解析原因：背後有陷阱

股房市俱佳！11月土增稅、證交稅表現亮眼　全年稅收估超徵500億

影／長榮航空強攻日本二線城市旅遊商機　立山黑部明年開山後天天飛

示警！貿易戰惡化　地雷更多　銀行明年獲利恐下滑

國泰金連3年辦氣候變遷論壇　顧立雄：能源管理、ESG績效會回饋股價上

快訊／時代雜誌2019年度風雲人物：瑞典「氣候少女」桑柏格

調查指「民眾爆買更多健康保險」　政大教授彭金隆：台灣人仍對未來保障沒信心

初次「見家長」的6個重要注意事項！做好這些讓男友父母留下好印象

21歲小鮮肉當眾告白蔡依林... 羞認「喜歡被姐姐照顧」！

舉重世界盃／郭婞淳越級挑戰64公斤量級　挺舉奪金抓舉、總和鍍銀

調戲李一桐慘被捏耳朵賞巴掌　李現《劍王朝》哭喊被「家暴」

東森自然美今年業績飆升8成　王令麟親訪各店士氣大振：明年一定更賺！

根本吵不散！「越鬥越恩愛」4甜爆星座CP　天生歡喜冤家…你們上榜沒

羽球年終賽／王子維壓軸拼球王桃田賢斗　遭直落二吞小組首敗

不顧生理期！新北男性侵酒醉妹：生日快樂　她醒來拼湊記憶崩潰

財經熱門新聞

影／「存股避開0050」財經教授獨排眾議！　提醒存股族等股價低

元素週期表彩繪板南線車廂亮相

15金控前11月大賺3366億　富邦金奪獲利王

大戶尾盤敲進9257張　台積電319元作收

謝金河：當銀行老闆，不要當客戶！　

廣達、緯創11月營收增溫　和碩熄火

點燃生命之火開跑　中信銀首捐200萬

2019年企業平均年終僅1.1個月

和潤幻滅　謝金河解析原因：背後有陷阱

竹科志玲姊姊開畫展　創作很AI

中租前11月營收532億超越2018一整年

5G資費怎麼訂？亞太電：提價、等價升速但吃不飽

用一滴血就可預測癌症實驗室曝光

外資持倉減少　台股行情到盡頭？

更多熱門

相關新聞

每天限量30碗魚子醬日本和牛拉麵

每天限量30碗魚子醬日本和牛拉麵

來自日本九州大分縣的老字號拉麵品牌「魂麵」再度回來台灣了，12月7日進駐風微風松高。重新回來台灣的魂麵首推現在日本超夯的「魚子醬日本和牛拉麵」，每天只有30碗。魚子醬日本和牛拉麵以濃厚醇郁的豚骨湯頭搭配日本宮崎和牛，再搭配一匙最頂級魚子醬，此款拉麵同時也是微風松高唯一限定款口味。

高鹽高糖！愛吃拉麵「中風死風險高」

高鹽高糖！愛吃拉麵「中風死風險高」

百貨周年慶壓軸場　新光三越站前店今開跑業績上看16億

百貨周年慶壓軸場　新光三越站前店今開跑業績上看16億

AI辨假5星！東京最美味拉麵出爐

AI辨假5星！東京最美味拉麵出爐

台美PK！日攤販「舉國旗4字」暖爆

台美PK！日攤販「舉國旗4字」暖爆

關鍵字：

拉麵微風魂麵

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

小禎15年前清純長相曝光！　

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

陳建隆深夜爆粗口怒飆「陳子玄離婚原因」！

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

「瑪爾」太胖　6年後才知真實身份

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面