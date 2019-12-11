　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

元大公益圓夢計畫開跑　小學生當起科學老師成最小圓夢者

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼Dream Big元大公益圓夢計畫邁入第4屆，元大文教基金會執行長楊荊蓀(左四)協同六家獲選單位共同發表創新與深具意義的教育計畫夢想。（圖／元大金提供）

▲Dream Big元大公益圓夢計畫邁入第4屆，元大文教基金會執行長楊荊蓀（左四）與6家獲選單位共同發表創新與深具意義的教育計畫夢想。（圖／元大金提供）

記者紀佳妘／台北報導

元大文教基金會今（11）日宣布「Dream Big元大公益圓夢計畫」開跑，這次共有6個團體獲選，其中彰化縣二林鎮有一群平均11歲的五年級同學，成為活動開辦以來年紀最小的圓夢者。

「Dream Big元大公益圓夢計畫」3年來已號召1,410位志工一起陪伴、守護最有意義與創意的教育夢想，第4屆獲選的6個團體，包括IPOWER培力學社、逆風劇團、心路社會福利基金會新竹分事務所、弘道老人福利基金會、雲林縣大埤鄉嘉興國民小學、彰化縣二林鎮興華國民小學，每個團體30萬元圓夢金，也將整合集團資源與志工力量，陪伴6個團體完成夢想。

請繼續往下閱讀...

第4屆獲選的圓夢者遍布台灣各地，年齡橫跨學齡前孩童到長者，其中彰化縣二林鎮興華國小有一群平均11歲的學生帶著機器人與科學積木，站上舞台示範即將為二林鎮家鄉及雲林、屏東等偏鄉小學規劃的精彩科學實作課程，也是該活動舉辦四屆至今，年紀最小的圓夢者。

彰化縣二林鎮興華國民小學校長莊世雄表示，期望透過計畫啟動科學教育，讓興華的同學開啟其他學校同儕學習的另一扇窗，透過合作互動、學習影響，翻轉偏鄉資源匱乏與教育困境。

元大文教基金會表示，2年前元大志工組團，參與第2屆圓夢單位二林工商「哇哈哈科學服務團」的在地服務，當時被服務的學童，如今也站上講台變成小小講師，用教育界最流行的STEM教學方針，準備帶領180位偏鄉學童在遊戲中認識科學及數學。

今年首度受邀擔當評審的政治大學金融學系教授暨元大人壽獨立董事楊曉文也說，「以往我們的觀念總認為是『大人』在做服務，但評選時發現這次來提案圓夢的服務者，平均才20歲，年紀跟我教學的孩子很相近，很讓人感動！」

ET快訊
時代雜誌2019年風雲人物揭曉！瑞典「氣候少女」桑柏格
陶喆被直擊「深夜載辣妹回家」　經紀人鬆口曝內幕
屎沒拉乾淨！他探頭看下體　手一扯跑出「9.7m米色黏黏物」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

NCC修法放寬路燈桿、候車亭、天橋等公有設施設5G基地臺

沈榮津今會見美商務部助理部長　經部：深化台美經貿合作

影／存股跟著勞退基金買？　分析師：選擇民生類股、金融股較妥當

拉麵控衝一波「A5和牛、魚子醬全入菜！」　微風魂麵明年展三店搶攻高端客

元大公益圓夢計畫開跑　小學生當起科學老師成最小圓夢者

和潤掛牌首日飆漲「1天後美夢幻滅」　謝金河解析原因：背後有陷阱

股房市俱佳！11月土增稅、證交稅表現亮眼　全年稅收估超徵500億

影／長榮航空強攻日本二線城市旅遊商機　立山黑部明年開山後天天飛

示警！貿易戰惡化　地雷更多　銀行明年獲利恐下滑

國泰金連3年辦氣候變遷論壇　顧立雄：能源管理、ESG績效會回饋股價上

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

修杰楷撒嬌林予晞：不要想要拋棄我　被傳緋聞老婆森77「依偎脖子狂賠罪」

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

NCC修法放寬路燈桿、候車亭、天橋等公有設施設5G基地臺

沈榮津今會見美商務部助理部長　經部：深化台美經貿合作

影／存股跟著勞退基金買？　分析師：選擇民生類股、金融股較妥當

拉麵控衝一波「A5和牛、魚子醬全入菜！」　微風魂麵明年展三店搶攻高端客

元大公益圓夢計畫開跑　小學生當起科學老師成最小圓夢者

和潤掛牌首日飆漲「1天後美夢幻滅」　謝金河解析原因：背後有陷阱

股房市俱佳！11月土增稅、證交稅表現亮眼　全年稅收估超徵500億

影／長榮航空強攻日本二線城市旅遊商機　立山黑部明年開山後天天飛

示警！貿易戰惡化　地雷更多　銀行明年獲利恐下滑

國泰金連3年辦氣候變遷論壇　顧立雄：能源管理、ESG績效會回饋股價上

募資24小時內破百萬！網友瘋搶劃時代朝聖地表最強「全天候西裝」　一套搞定所有場合

快訊／時代雜誌2019年度風雲人物：瑞典「氣候少女」桑柏格

調查指「民眾爆買更多健康保險」　政大教授彭金隆：台灣人仍對未來保障沒信心

初次「見家長」的6個重要注意事項！做好這些讓男友父母留下好印象

21歲小鮮肉當眾告白蔡依林... 羞認「喜歡被姐姐照顧」！

舉重世界盃／郭婞淳越級挑戰64公斤量級　挺舉奪金抓舉、總和鍍銀

調戲李一桐慘被捏耳朵賞巴掌　李現《劍王朝》哭喊被「家暴」

東森自然美今年業績飆升8成　王令麟親訪各店士氣大振：明年一定更賺！

根本吵不散！「越鬥越恩愛」4甜爆星座CP　天生歡喜冤家…你們上榜沒

羽球年終賽／王子維壓軸拼球王桃田賢斗　遭直落二吞小組首敗

財經熱門新聞

影／「存股避開0050」財經教授獨排眾議！　提醒存股族等股價低

元素週期表彩繪板南線車廂亮相

15金控前11月大賺3366億　富邦金奪獲利王

大戶尾盤敲進9257張　台積電319元作收

謝金河：當銀行老闆，不要當客戶！　

廣達、緯創11月營收增溫　和碩熄火

點燃生命之火開跑　中信銀首捐200萬

2019年企業平均年終僅1.1個月

和潤幻滅　謝金河解析原因：背後有陷阱

竹科志玲姊姊開畫展　創作很AI

中租前11月營收532億超越2018一整年

5G資費怎麼訂？亞太電：提價、等價升速但吃不飽

用一滴血就可預測癌症實驗室曝光

外資持倉減少　台股行情到盡頭？

更多熱門

相關新聞

國泰世華藝術中心喬遷　首檔畫展助偏鄉學童就學

國泰世華藝術中心喬遷　首檔畫展助偏鄉學童就學

結合藝術、文化、教育、慈善的國泰世華藝術中心在去年首次舉辦《大樹計畫─慈善畫家》活動，讓喜愛藝術的捐款者能透過公益畫展，援助偏鄉學童，2019年則以全新空間出發，盼各界以行動鼓勵藝術家樂在公益的心，支援孩童就學權益並隨時協助紓困。

永達連續8年義賣紅包　募128萬幫助弱勢孩兒

永達連續8年義賣紅包　募128萬幫助弱勢孩兒

王維中現場愛心捐2萬！為社福團體募得128萬

王維中現場愛心捐2萬！為社福團體募得128萬

台灣囝仔出征北京奪「小坎城」微電影第三名

台灣囝仔出征北京奪「小坎城」微電影第三名

2020清大開設醫學系　獨招偏鄉服務公費生

2020清大開設醫學系　獨招偏鄉服務公費生

關鍵字：

元大基金會圓夢公益偏鄉

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

小禎15年前清純長相曝光！　

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

陳建隆深夜爆粗口怒飆「陳子玄離婚原因」！

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

「瑪爾」太胖　6年後才知真實身份

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面