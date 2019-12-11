元大公益圓夢計畫開跑　小學生當起科學老師成最小圓夢者

▲Dream Big元大公益圓夢計畫邁入第4屆，元大文教基金會執行長楊荊蓀（左四）與6家獲選單位共同發表創新與深具意義的教育計畫夢想。（圖／元大金提供）

記者紀佳妘／台北報導

元大文教基金會今（11）日宣布「Dream Big元大公益圓夢計畫」開跑，這次共有6個團體獲選，其中彰化縣二林鎮有一群平均11歲的五年級同學，成為活動開辦以來年紀最小的圓夢者。

「Dream Big元大公益圓夢計畫」3年來已號召1,410位志工一起陪伴、守護最有意義與創意的教育夢想，第4屆獲選的6個團體，包括IPOWER培力學社、逆風劇團、心路社會福利基金會新竹分事務所、弘道老人福利基金會、雲林縣大埤鄉嘉興國民小學、彰化縣二林鎮興華國民小學，每個團體30萬元圓夢金，也將整合集團資源與志工力量，陪伴6個團體完成夢想。

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第4屆獲選的圓夢者遍布台灣各地，年齡橫跨學齡前孩童到長者，其中彰化縣二林鎮興華國小有一群平均11歲的學生帶著機器人與科學積木，站上舞台示範即將為二林鎮家鄉及雲林、屏東等偏鄉小學規劃的精彩科學實作課程，也是該活動舉辦四屆至今，年紀最小的圓夢者。

彰化縣二林鎮興華國民小學校長莊世雄表示，期望透過計畫啟動科學教育，讓興華的同學開啟其他學校同儕學習的另一扇窗，透過合作互動、學習影響，翻轉偏鄉資源匱乏與教育困境。

元大文教基金會表示，2年前元大志工組團，參與第2屆圓夢單位二林工商「哇哈哈科學服務團」的在地服務，當時被服務的學童，如今也站上講台變成小小講師，用教育界最流行的STEM教學方針，準備帶領180位偏鄉學童在遊戲中認識科學及數學。

今年首度受邀擔當評審的政治大學金融學系教授暨元大人壽獨立董事楊曉文也說，「以往我們的觀念總認為是『大人』在做服務，但評選時發現這次來提案圓夢的服務者，平均才20歲，年紀跟我教學的孩子很相近，很讓人感動！」