　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

和潤掛牌首日飆漲「1天後美夢幻滅」　謝金河解析原因：背後有陷阱

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

汽車金融龍頭和潤企業（6592）掛牌最後一天收盤價153.5元，但上市日卻從100元開出，還殺到80元左右；當天收盤價為98元，漲幅84.91%，中籤仍有賺，但「賺差卻很大」。對此，財信傳媒董事長謝金河認為，很多新股都從興櫃而來，在IPO之前股價已炒高，上市後，面對基本面考驗，股價開高走低。

謝金河以〈和潤企業的陷阱〉為題在臉書上表示，今年在台灣掀起波瀾壯闊的新股上市集資案，汽車租賃的和潤企業，由於在興櫃市場寫下175.1元高價，這次以每股53元定價，市場認為抽到一張，就會有10萬元的差價可以賺，於是這次的IPO居然吸引了98萬6962件的申購，中籤率低到只有4.74%。

請繼續往下閱讀...

「法人的競價拍賣，超額認購也達2.76倍，均價拉高到69.86元，凍結資金520億元，這是台灣近10年來新股最盛大的派對。」謝金河說，之前在LINE群組掀起熱烈討論，很多朋友都趨之若鶩，大多數人都認為「和潤企業母公司和泰汽車股價漲到600元以上，和潤穏賺不賠，不但可以長期投資，而且股價一定可以扶搖直上，抽到必可大賺」，大家在網路上的討論非常熱烈。

謝金河認為「好夢易醒」。他說，和潤在興櫃掛牌最後一天的收盤價是153.5元，可是上市掛牌第一天，股價卻從100元開出，一度殺到80元，最後以98元收盤，今天最低跌至89.5元，「中籤的人仍有賺，但跟預期大賺差很大，原因出在哪裡？」

▲▼ 和潤企業掛牌上市,證交所董事長許璋瑤,和潤企業董事長田天明。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲和潤企業掛牌上市典禮。（圖／記者李瑞瑾攝）

謝金河解釋，今年很多新股都從興櫃而來，有的是輔導券商作價，有的是市場炒作，在IPO之前股價已炒高，上市後面對基本面考驗，股價都開高走低，「和潤正是代表作，在興櫃掛牌有兩次高價，一次是175.1元，一次是162.09元，大家把高價當成標竿。」

「和潤最關鍵的是，這次上市不是拿老股承銷，是特別發行新股。」謝金河解釋，這個新股額度高達14.04億，也就是和潤股本從37.46億元膨脹到51.5億元，和潤前3季EPS原為4.55元，新股膨脹股本後，EPS只剩下3.3元，第4季如果再增加1.2元，全年EPS約4.5元，那麼90元左右，本益比20倍的價錢就很合理，這是和潤上市股價沒有大鳴大放的最主要原因。

和潤企業的陷阱 今年在台灣掀起波瀾壯闊的新股上市集資案，汽車租賃的和潤企業，由於在興櫃市場寫下175.1元高價，這次以每股53元定價，市場認為抽到一張，就會有10萬元的差價可以賺，於是這次的IPO居然吸引了986962件的申購，中韱率低到只...

Posted by 謝金河 on Wednesday, December 11, 2019
 
ET快訊
「台劇女神」認愛圈外男友！曝對方追求成功關鍵
姊顫抖報案：6歲弟弟窒息！一通電話神救援
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

元大公益圓夢計畫開跑　小學生當起科學老師成最小圓夢者

和潤掛牌首日飆漲「1天後美夢幻滅」　謝金河解析原因：背後有陷阱

股房市俱佳！11月土增稅、證交稅表現亮眼　全年稅收估超徵500億

影／長榮航空強攻日本二線城市旅遊商機　立山黑部明年開山後天天飛

示警！貿易戰惡化　地雷更多　銀行明年獲利恐下滑

國泰金連3年辦氣候變遷論壇　顧立雄：能源管理、ESG績效會回饋股價上

航空機師人力荒！華航本月首度挺進科學園區徵才

2020經濟衰退疑慮下降　多重資產投資策略重防禦、收益與成長機會

特斯拉降價助攻！豪車奢侈稅可望突破25億元　創歷史新高

5G競標第2日5大電信出手沈著僅294.27億　NCC：總標金合於預期

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

修杰楷撒嬌林予晞：不要想要拋棄我　被傳緋聞老婆森77「依偎脖子狂賠罪」

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

元大公益圓夢計畫開跑　小學生當起科學老師成最小圓夢者

和潤掛牌首日飆漲「1天後美夢幻滅」　謝金河解析原因：背後有陷阱

股房市俱佳！11月土增稅、證交稅表現亮眼　全年稅收估超徵500億

影／長榮航空強攻日本二線城市旅遊商機　立山黑部明年開山後天天飛

示警！貿易戰惡化　地雷更多　銀行明年獲利恐下滑

國泰金連3年辦氣候變遷論壇　顧立雄：能源管理、ESG績效會回饋股價上

航空機師人力荒！華航本月首度挺進科學園區徵才

2020經濟衰退疑慮下降　多重資產投資策略重防禦、收益與成長機會

特斯拉降價助攻！豪車奢侈稅可望突破25億元　創歷史新高

5G競標第2日5大電信出手沈著僅294.27億　NCC：總標金合於預期

殺人告白！「我殺了你媽」彰化男最後留言給兒　1個月後他陳屍台南…妻失蹤

元大公益圓夢計畫開跑　小學生當起科學老師成最小圓夢者

任容萱欲買紅線給「親密對象」　間接婉拒王子：會叫他送別人

竹北商圈出現「狠胸的黑森林」　熟女快閃裸拍…再冷都不怕

為救子與「假老公」撕破臉　狄鶯、楊懷民-42j4同框沒「斷交」

手腳好麻！24歲妹經痛「秒變大法師」暈倒…專家曝「1寫字習慣」害慘

和潤掛牌首日飆漲「1天後美夢幻滅」　謝金河解析原因：背後有陷阱

股房市俱佳！11月土增稅、證交稅表現亮眼　全年稅收估超徵500億

前17直播主淚訴不續約「粉專被奪、IG被刪光」　經紀人反控：用心栽培遭背叛

《哪吒與變形金剛》預告曝光！　胸口蓮花一轉動「鋼鐵吸上身」長高還變汽車

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

財經熱門新聞

元素週期表彩繪板南線車廂亮相

影／「存股避開0050」財經教授獨排眾議！　提醒存股族等股價低

15金控前11月大賺3366億　富邦金奪獲利王

大戶尾盤敲進9257張　台積電319元作收

謝金河：當銀行老闆，不要當客戶！　

點燃生命之火開跑　中信銀首捐200萬

廣達、緯創11月營收增溫　和碩熄火

2019年企業平均年終僅1.1個月

竹科志玲姊姊開畫展　創作很AI

中租前11月營收532億超越2018一整年

用一滴血就可預測癌症實驗室曝光

5G資費怎麼訂？亞太電：提價、等價升速但吃不飽

元大新興債傘型基金　12/18開募

外資持倉減少　台股行情到盡頭？

更多熱門

相關新聞

戰鬥營報名爆滿！錄取名單上網查

戰鬥營報名爆滿！錄取名單上網查

國防部10日舉行109年全民國防教育「寒假戰鬥營」活動公開抽籤，國防部文宣心戰處長樓偉傑少將表示，迄12月2日截止，召訓員額620位，總計有1576位學生報名，報名率達254%，每一個營隊均已額滿。

謝金河：當銀行老闆，不要當客戶！　

謝金河：當銀行老闆，不要當客戶！　

台股再刷29年新高紀錄！　收盤上漲51點收11,660

台股再刷29年新高紀錄！　收盤上漲51點收11,660

和潤掛牌首日飆漲近90%！但股價尚未達興櫃價

和潤掛牌首日飆漲近90%！但股價尚未達興櫃價

台股開盤上漲25點　和潤掛牌首日上演蜜月行情

台股開盤上漲25點　和潤掛牌首日上演蜜月行情

關鍵字：

和潤企業和潤謝金河抽籤

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

小禎15年前清純長相曝光！　

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

陳建隆深夜爆粗口怒飆「陳子玄離婚原因」！

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面