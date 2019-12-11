和潤掛牌首日飆漲「1天後美夢幻滅」　謝金河解析原因：背後有陷阱

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

汽車金融龍頭和潤企業（6592）掛牌最後一天收盤價153.5元，但上市日卻從100元開出，還殺到80元左右；當天收盤價為98元，漲幅84.91%，中籤仍有賺，但「賺差卻很大」。對此，財信傳媒董事長謝金河認為，很多新股都從興櫃而來，在IPO之前股價已炒高，上市後，面對基本面考驗，股價開高走低。

謝金河以〈和潤企業的陷阱〉為題在臉書上表示，今年在台灣掀起波瀾壯闊的新股上市集資案，汽車租賃的和潤企業，由於在興櫃市場寫下175.1元高價，這次以每股53元定價，市場認為抽到一張，就會有10萬元的差價可以賺，於是這次的IPO居然吸引了98萬6962件的申購，中籤率低到只有4.74%。

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「法人的競價拍賣，超額認購也達2.76倍，均價拉高到69.86元，凍結資金520億元，這是台灣近10年來新股最盛大的派對。」謝金河說，之前在LINE群組掀起熱烈討論，很多朋友都趨之若鶩，大多數人都認為「和潤企業母公司和泰汽車股價漲到600元以上，和潤穏賺不賠，不但可以長期投資，而且股價一定可以扶搖直上，抽到必可大賺」，大家在網路上的討論非常熱烈。

謝金河認為「好夢易醒」。他說，和潤在興櫃掛牌最後一天的收盤價是153.5元，可是上市掛牌第一天，股價卻從100元開出，一度殺到80元，最後以98元收盤，今天最低跌至89.5元，「中籤的人仍有賺，但跟預期大賺差很大，原因出在哪裡？」

▲和潤企業掛牌上市典禮。（圖／記者李瑞瑾攝）

謝金河解釋，今年很多新股都從興櫃而來，有的是輔導券商作價，有的是市場炒作，在IPO之前股價已炒高，上市後面對基本面考驗，股價都開高走低，「和潤正是代表作，在興櫃掛牌有兩次高價，一次是175.1元，一次是162.09元，大家把高價當成標竿。」

「和潤最關鍵的是，這次上市不是拿老股承銷，是特別發行新股。」謝金河解釋，這個新股額度高達14.04億，也就是和潤股本從37.46億元膨脹到51.5億元，和潤前3季EPS原為4.55元，新股膨脹股本後，EPS只剩下3.3元，第4季如果再增加1.2元，全年EPS約4.5元，那麼90元左右，本益比20倍的價錢就很合理，這是和潤上市股價沒有大鳴大放的最主要原因。