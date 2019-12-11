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股房市俱佳！11月土增稅、證交稅表現亮眼　全年稅收估超徵500億

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▲▼股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤走勢,號子,市場信心,護盤,理財,台積電,個股走勢,熱門股。（圖／記者李毓康攝）

▲▼11月股市成交量增，帶動證交稅有不錯的成績，11月證交稅收創去年9月以來新紀錄。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（11）日公布全國賦稅收入，據統計，台股11月每日平均成交金額超過了1500億元，使得證交稅大有斬獲，11月證交稅收有89億元，創去年9月以來新高紀錄；而房市則是受惠於台中市貢獻，有大額稅款入帳，本月最大單筆甚至達到4.2億元的稅款，使11月的土增稅收有87億元，年增率22.2%。

財政部統計，11月的平均每日成交值為1549億元，致使全月的證交稅有89億元，較去年同期增加了20億元，年增率達到29.8%，也創去年9月以來的新高紀錄。但是因為今年上半的成交量略有萎縮，所以今年前11月的證交稅實徵淨額僅822億元，較上年同期減少了116億元，年減12.3%，分別創2013年與2016年以來最大的減幅。

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土增稅創歷史新高　台中、桃園貢獻大

另一個就是房市的表現，就要看買賣情形。據統計，今年11月的土增稅實徵淨額87億元，相較去年同期增加16億元，年增率22.2%，主要的貢獻就是來自於台中市與桃園市，台中市的土增稅較去年增加5.8億元，其中就有一筆非營利組織出售房地產，繳交的土增稅就有4.2億元，大舉貢獻國庫；另外就是桃園市較去年增加5億元，但是最大的稅款大約是5000多萬元。

累計今年前11月土增稅實徵淨額為913億元，較去年同期增加81億元，年增率有9.7%，且今年前11月土增稅不僅達成預算數，且也創歷史新高紀錄。其中成長較多的城市，台中居於首位，較去年同期增加26億元，財政部官員解析，主要是台中市市地重新規劃蠻多的，許多大面積的土地釋出，貢獻土增稅較多；其次是台北市較去年增加21億元，大約是5、6月時也有大案子移轉；桃園則是增加16億元，而桃園市則是大陸台商回流設廠的最為明顯的地方。

▲▼台中市西屯區,房市,街景,西屯,新案,台中西屯,社區,台中房市。（圖／翻攝自Google Map）

▲台中市今年貢獻土增稅超大。（圖／翻攝自Google Map）

今年整體稅收　預估超徵約500億元

整體稅收來說，今年11月的實徵淨額為2100億元，較去年同期增加35億元，年增率1.7%；累計前11月稅收實徵淨額為2兆3259億元，較去年同期增加660億元，年增率2.9%。占累計分配預算數為103.4%，占全年的預算數為97.4%，預估今年超過預算數約500億元。

財政部表示，今年創歷史新高的稅收有營所稅、營業稅、關稅、土增稅及牌照稅；而達到預算數有營所稅、綜所稅、遺贈稅、土地增值稅和牌照稅。值得注意的是，因為遺贈稅今年明顯增加，尤其是遺產稅，高於億元的大額稅單增加，使得長照基金（主要來自菸稅、遺贈稅及房地合一稅）達到367億元，也超出預算數的332億元。

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