CPJ報告：全球250名記者被關押　30人因假新聞入獄

▲無國界記者在柏林的沙烏地阿拉伯大使館前示威，紀念記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）因新聞自由被謀殺1周年。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

非營利組織「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists ,CPJ）的一份報告指出，全球至少有250名記者遭到政府關押，中國、土耳其、沙烏地阿拉伯、埃及是世界主要的「記者監獄」，今年在中國有48名記者被關，比土耳其多一人。

根據CNN報導，CPJ的報告顯示，今年全球至少有250名記者遭到關押，去年人數則為255人，與2016年創紀錄的273人相比僅略有改善。

▲ 2019年遭指控「假新聞」被關的記者急速上升。（圖／達志／示意圖）



報告還指出，被指控「假新聞」入獄的記者在今年急速上升，2019年因假新聞入獄的記者有30人，2018年為28人，2012年僅1人。

報告列舉全世界打壓新聞從業人員最嚴重的國家，中國有48名記者被關，其次是土耳其47人，沙烏地阿拉伯26人、埃及26人。

▲土耳其總統艾爾段成功剷除異己，讓被關的記者人數明顯下降。（圖／路透）



CPJ的宣傳總監尼德齊（Courtney Radsch）表示，中國自2015年以來首次超過土耳其，儘管土耳其的調查結果，從68人下降到今年的47人，但是調查報告反映出，這不代表土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）改善了新聞自由，而是成功地剷除異己，消滅了很多具有獨立性、批判性的報導。

尼德齊強調，報告中被關押的記者，有98%都是該國當地的記者，對新聞工作者的鎮壓，很有可能對將來可能從事這個行業的人造成「威懾」，鎮壓新聞界侵犯了公眾知情的權利，很可能導致更大的腐敗。

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