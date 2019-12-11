影／長榮航空強攻日本二線城市旅遊商機　立山黑部明年開山後天天飛

記者林淑慧／台北報導

近年掀起「追雪」熱潮的日本立山黑部，可望再增新航班。長榮航空今（11）日宣佈，台北-小松航線將自明年四月中旬起增班，將由現行的每週五班改為天天直飛方式營運，搶攻日本二線城市旅遊商機。

▲長榮航空今（11）日宣佈，台北-小松航線將自明年四月中旬起增班為天天直飛方式營運，搶攻日本二線城市旅遊商機。(圖／長榮航空提供)

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高達二十米的潔白雪牆，在蒼茫的銀白雪地裡高聳入天，令人感到生之渺小。日本旅遊勝地立山黑部每年四月下旬的開山，不僅是日本年度大事，「追雪」也成為台灣人出國旅行的熱門關鍵字。

長榮航空表示自2008年開始以每週2班的方式飛航台北-小松航線，十年來的深耕經營，2017年增班為每週5班，年載客量近10萬人次，約佔小松國際機場旅客人數的一半，未來增加為每日飛航後，將可更加便利往返台灣與日本北陸的民眾。

日本石川縣知事谷本 正憲日前也特別致函長榮航空董事長林寶水表達感謝之意，並且肯定長榮航空台北-小松航線的開闢，不僅促進了觀光旅遊，也強化了兩地的經濟、文化、教育等各領域的交流。

長榮航空表示，台北-小松航線年平均載客率約8成，每年適逢立山黑部開山或是賞楓期間，更是經常一位難求，需以放大機型或是加班機方式因應，台、日籍旅客比例約7比3；預估明年增班後，主要營運機型為A321-200，提供更充裕的機位供給，前往日本北陸旅遊的風潮將更加旺盛。

依據財報，長榮航空今年第3季稅後純益為12.71億元，雖然仍較去年同期腰斬，但比起第2季獲利只有3,319萬元，季增率高達37.5倍；單季每股獲利0.26元，與第二季只有0.01元相比，獲利已大幅改善。

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