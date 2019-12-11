緬甸對羅興亞人「種族滅絕」　翁山蘇姬首次抗辯：誤導非事實

▲翁山蘇姬首次在國際法庭上就緬甸屠殺羅興亞人一事抗辯。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

甘比亞代表「伊斯蘭合作組織」狀告緬甸涉嫌對少數民族羅興亞人實施「種族滅絕」，案件自10日起在海牙國際法庭開庭。諾貝爾和平獎得主、緬甸國務資政翁山蘇姬聆聽被害人證詞後，11日親自為緬甸辯護稱，控方誤導外界對事實的理解，緬甸軍方也沒有種族滅絕意圖。

綜合外媒報導，翁山蘇姬此次以外交部長身份率團赴荷蘭海牙，在10日首日聆訊期間，甘比亞律師團隊詳細敘述了緬甸軍隊對羅興亞人的諸多暴行，而翁山蘇姬則面無表情聆聽。

國際法庭11日第二天開庭，翁山蘇姬起身抗辯稱，甘比亞的說法「不完整且具有誤導性」，反駁緬甸對羅興亞人實施系統性種族滅絕的指控。翁山蘇姬蘇姬說，「種族滅絕意圖不是唯一的假設」，強調緬甸司法系統已經介入調查可能的罪行，並將得出自己的結論。

儘管翁山蘇姬承認，緬甸軍方「不排除可能使用不相稱武力」，但她同時也批評控方是「急躁的國際演員」。翁山蘇姬說，如果只有富國能進行適當的國內司法調查，對國際法律秩序並無幫助。

羅興亞人信奉伊斯蘭教，與緬甸主流的佛教信仰格格不入。緬甸當局始終堅稱，2017年派兵進入若開邦是因應羅興亞武裝分子發動的襲擊；聯合國調查報告則顯示，緬甸軍隊涉嫌對羅興亞人犯下暴行，包括大規模性侵、屠殺，甚至將村民活活燒死。據估計，至少有70萬名羅興亞難民湧入鄰國孟加拉。

甘比亞為西非伊斯蘭國家，代表「伊斯蘭合作組織」對緬甸提起指控，認為緬甸軍隊行為已經違反國際反種族滅絕公約。翁山蘇姬過去曾遭軍政府軟禁15年，曾是緬甸爭取自由象徵；庭訊期間法庭外有支持羅興亞人的民眾聚集抗議，另也有高舉支持翁山蘇姬的標語到場。此次庭訊預計至12日告一段落。

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