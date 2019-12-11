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示警！貿易戰惡化　地雷更多　銀行明年獲利恐下滑

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▲▼中華信評。（圖／記者吳靜君攝）

▲中華信評。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

中華信評今（11）日舉行信用展望記者會，針對銀行業的信用以及未來表現表達看法，該公司指出，受到低利、激烈競爭以及授信成本增加，銀行的獲利可能會略為轉弱。中華信評進一步指出，目前銀行業的資本水準和充裕的市場流動支持下，金融業的信用結構明年可以維持穩定，但是全球經濟不確定性和資本市場將持續對營運績效構成壓力。

銀行獲利能力　明年小幅萎縮

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中美兩大經濟體的貿易爭端情勢升溫，且時間拖長最終會損及台灣的經濟。部分台灣企業在未來1、2年期間將生產基地移回台灣，可望抵銷銀行業因為全球貿易緊張所帶來的負面影響。另外，金融業恐怕會面臨一些重要的新興風險，像是網路攻擊威脅的升高、金融科技創新，以及純網銀將在明年投入銀行業，將為產業競爭態勢帶來新的變化。

中華信評認為，目前國內金融業還可吸收貿易緊張情勢升溫所帶來的衝擊，尚未導致台灣銀行業不良放款部位大幅增加。但事實上，台灣銀行業近幾季加強本身的風險意識，並且失實更全面性的風險評估措施，基於此，中華信評認為明年的不良放款會小幅度增加。

但是如果貿易戰演變為兩大經濟體非關稅的報復行動，那麼不良放款或損失可能會更為嚴重，銀行業的資產品質也會受到連帶影響。

中華信評預期，明年銀行業的獲利恐怕會下滑，主要受到幾個因素影響，包含低利、業界間競爭激烈，以及授信成本可能會增加，今年的平均資產報酬率（ROA）預估為0.7%，明年ROA估降至0.6%。

純網銀加入　板塊尚不挪移但價格恐會競爭

另外，金融業為了維持競爭力，會持續投資在業務作業數位化轉型上，隨著科技不斷推陳出新將不可避免地導致金融機構在邁向數位化營運時對人才、資源與費用等方面增加投資，但是對大多數的銀行業者來說，這些支出都是在可管理範圍之內，即使面臨純網銀明年即將投入產業當中，但是未來幾季還不會對銀行造成太大的影響，甚未來兩年內也不會影響生態版圖。

但是，純網銀的加入，為了建立營運規模而提供更優惠的價格，尤其是消費金融方面，進而導致市場競爭加劇。

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