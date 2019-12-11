國泰金連3年辦氣候變遷論壇　顧立雄：能源管理、ESG績效會回饋股價上

▲國泰今年特別與證交所、亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）共同舉辦「氣候變遷論壇」，邀請國內外講者分享最新趨勢與實務經驗。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金今（11）日舉辦「2019氣候變遷論壇」，也是連續3年舉辦，國泰金總經理李長庚表示，今年參加人數更是足足比去年增加2倍，台灣市值前50大企業，約有30家一同參與。金管會主委顧立雄也指出，金管會相當重視氣候變遷議題，非常高興不只是政府或非營利機構在倡導，就連金融機構與資本市場也越發重視該議題。

金管會主委顧立雄今天致詞時表示，金管會對氣候變遷議題相當重視，目前政策著重在綠色金融業務的開展，從授信、投資、籌資、人才培育等多元面向進行推動，包括協助綠能企業籌資以促進能源轉型、鼓勵金融機構或機構投資人投資綠能產業、引導資本市場責任投資，並推動上市櫃公司強化企業社會責任，提升節能減碳及永續發展的企業意識與資訊揭露等措施。

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根據統計，綠色債券發行量到今年9月底已達645億、426家上市櫃公司已參與申報企業社會責任（CSR）報告書，並揭露氣候變遷相關議題的管理績效，另有149家機構投資人簽署盡職治理守則，強化責任投資。此外，金管會近期已預告公開發行公司年報應行記載事項準則修正草案，要求公司揭露氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候變遷議題之因應措施。

顧立雄也提及，過去投資人多認為公司投入氣候變遷風險管理是在做公益，或與公司獲利相互衝突，但近年來實際數據已證明，良好的能源管理政策及ESG績效表現，其實是最佳風險管理的代名詞，同時也回饋在公司高股價及低資金成本的表現上，而ESG績效不佳的公司，相對也會對公司股價造成衝擊，或被列為投資黑名單。

國泰金控總經理李長庚表示，這些年來受到極端氣候影響，對於賴以生存環境和經商環境，造成相當大的傷害，面對氣候變遷衝擊，許多國家所以越來越重視，各國也在政策上也鼓勵企業加以因應，也有企業為了因應氣候變遷，從中找到新商機。

李長庚指出，今年是國泰第3年舉辦氣候變遷論壇，參加人數躍增至去年2倍，台灣市值前50大企業，約6成參與本次論壇，這是繼2017年邀請到美國前副總統Al Gore、2018年邀請到CDP與資誠聯合會計師事務所（PwC）辦工作坊後，今年再度突破，聚集政府政策、亞洲觀點、企業分享、實際案例呈現，讓論壇豐富多元。