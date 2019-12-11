　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

國泰金連3年辦氣候變遷論壇　顧立雄：能源管理、ESG績效會回饋股價上

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國泰連續3年舉辦「氣候變遷論壇」，今年特別與證交所、亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)共同合作，邀請國內外講者分享最新趨勢與實務經驗。（圖／記者紀佳妘攝）

▲國泰今年特別與證交所、亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）共同舉辦「氣候變遷論壇」，邀請國內外講者分享最新趨勢與實務經驗。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金今（11）日舉辦「2019氣候變遷論壇」，也是連續3年舉辦，國泰金總經理李長庚表示，今年參加人數更是足足比去年增加2倍，台灣市值前50大企業，約有30家一同參與。金管會主委顧立雄也指出，金管會相當重視氣候變遷議題，非常高興不只是政府或非營利機構在倡導，就連金融機構與資本市場也越發重視該議題。

金管會主委顧立雄今天致詞時表示，金管會對氣候變遷議題相當重視，目前政策著重在綠色金融業務的開展，從授信、投資、籌資、人才培育等多元面向進行推動，包括協助綠能企業籌資以促進能源轉型、鼓勵金融機構或機構投資人投資綠能產業、引導資本市場責任投資，並推動上市櫃公司強化企業社會責任，提升節能減碳及永續發展的企業意識與資訊揭露等措施。

請繼續往下閱讀...

根據統計，綠色債券發行量到今年9月底已達645億、426家上市櫃公司已參與申報企業社會責任（CSR）報告書，並揭露氣候變遷相關議題的管理績效，另有149家機構投資人簽署盡職治理守則，強化責任投資。此外，金管會近期已預告公開發行公司年報應行記載事項準則修正草案，要求公司揭露氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候變遷議題之因應措施。

顧立雄也提及，過去投資人多認為公司投入氣候變遷風險管理是在做公益，或與公司獲利相互衝突，但近年來實際數據已證明，良好的能源管理政策及ESG績效表現，其實是最佳風險管理的代名詞，同時也回饋在公司高股價及低資金成本的表現上，而ESG績效不佳的公司，相對也會對公司股價造成衝擊，或被列為投資黑名單。

國泰金控總經理李長庚表示，這些年來受到極端氣候影響，對於賴以生存環境和經商環境，造成相當大的傷害，面對氣候變遷衝擊，許多國家所以越來越重視，各國也在政策上也鼓勵企業加以因應，也有企業為了因應氣候變遷，從中找到新商機。

李長庚指出，今年是國泰第3年舉辦氣候變遷論壇，參加人數躍增至去年2倍，台灣市值前50大企業，約6成參與本次論壇，這是繼2017年邀請到美國前副總統Al Gore、2018年邀請到CDP與資誠聯合會計師事務所（PwC）辦工作坊後，今年再度突破，聚集政府政策、亞洲觀點、企業分享、實際案例呈現，讓論壇豐富多元。

ET快訊
人妻酒醒躺摩鐵「老公麻吉在抽菸」　驚覺遭撿屍大崩潰！
陳鴻文12強完美表現　日職提出身分照會！
尾牙加發3億年終獎金！人人都有最高拿800萬　員工相擁哭了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

國泰金連3年辦氣候變遷論壇　顧立雄：能源管理、ESG績效會回饋股價上

航空機師人力荒！華航本月首度挺進科學園區徵才

2020經濟衰退疑慮下降　多重資產投資策略重防禦、收益與成長機會

特斯拉降價助攻！豪車奢侈稅可望突破25億元　創歷史新高

5G競標第2日5大電信出手沈著僅294.27億　NCC：總標金合於預期

NCC修正《有廣法》引進授權費爭議強制仲裁！提報行政院審議

全球企業獲利可望回升　富達：對明年股市看法「審慎樂觀」

收到災防訊息勿慌張　電信商16:00發送警訊測試

2020年流失400萬訂閱戶？分析師：Netflix費率高是關鍵

神秘大戶尾盤敲進9257張　台積電瞬間彈跳至319元作收

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

修杰楷撒嬌林予晞：不要想要拋棄我　被傳緋聞老婆森77「依偎脖子狂賠罪」

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

國泰金連3年辦氣候變遷論壇　顧立雄：能源管理、ESG績效會回饋股價上

航空機師人力荒！華航本月首度挺進科學園區徵才

2020經濟衰退疑慮下降　多重資產投資策略重防禦、收益與成長機會

特斯拉降價助攻！豪車奢侈稅可望突破25億元　創歷史新高

5G競標第2日5大電信出手沈著僅294.27億　NCC：總標金合於預期

NCC修正《有廣法》引進授權費爭議強制仲裁！提報行政院審議

全球企業獲利可望回升　富達：對明年股市看法「審慎樂觀」

收到災防訊息勿慌張　電信商16:00發送警訊測試

2020年流失400萬訂閱戶？分析師：Netflix費率高是關鍵

神秘大戶尾盤敲進9257張　台積電瞬間彈跳至319元作收

光碟勒索網紅又違約公開　主播秦綾謙前夫判賠240萬

擔憂隱私外洩　美國司法部對Google收購Fitbit啟動審查

台灣插畫家筆下的一個人時光　原來放空耍廢也可以很療癒

黑歷史出土！他登入「體育護照」驚見小六→高三身高+體重　網實測：真的有！

再放大絕！漢堡王雙12「買1送2」全門市限量　網暴動：星期四不上班了

觸診時被醫師碰「菊花」　他拿球棒衝診間猛K遭判3月

捷報！國際國中科學奧林匹亞競賽　台灣奪6金、世界第2

維生素A護眼！醫警告「吃錯反致癌」...建議改選胡蘿蔔、南瓜

嫩小三狂展「深喉功」...人夫興奮拍照！正宮抓包氣瘋　她無辜喊：只有一次～

導盲犬「相伴5年像家人」即將退休　他淚崩真情告白逼哭網友

貨車停外線邊！保全男「雨中自撞」　還來不及爬起...下秒慘遭後車輾死　

財經熱門新聞

元素週期表彩繪板南線車廂亮相

影／「存股避開0050」財經教授獨排眾議！　提醒存股族等股價低

15金控前11月大賺3366億　富邦金奪獲利王

謝金河：當銀行老闆，不要當客戶！　

大戶尾盤敲進9257張　台積電319元作收

點燃生命之火開跑　中信銀首捐200萬

廣達、緯創11月營收增溫　和碩熄火

2019年企業平均年終僅1.1個月

竹科志玲姊姊開畫展　創作很AI

中租前11月營收532億超越2018一整年

用一滴血就可預測癌症實驗室曝光

5G資費怎麼訂？亞太電：提價、等價升速但吃不飽

元大新興債傘型基金　12/18開募

外資持倉減少　台股行情到盡頭？

更多熱門

相關新聞

明天公布！南山代理董座尹崇堯「面試已完成」

明天公布！南山代理董座尹崇堯「面試已完成」

南山人壽先前宣布由大股東尹衍樑的兒子尹崇堯接任代理董事長，金管會10月9日已完成第一階段面試，外界關注第二階段面試是否已完成，金管會主委顧立雄今（11）日透露，「南山面試已經完成，我們會做決定」。

大戶尾盤敲進9257張　台積電319元作收

大戶尾盤敲進9257張　台積電319元作收

氣候變遷績效指標台灣倒數第3　環保署喊冤

氣候變遷績效指標台灣倒數第3　環保署喊冤

氣候變遷會議林淵淙發表低碳城市願景

氣候變遷會議林淵淙發表低碳城市願景

關鍵字：

金管會國泰金顧立雄李長庚氣候變遷市值

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

陳建隆深夜爆粗口怒飆「陳子玄離婚原因」！

小禎15年前清純長相曝光！　

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面