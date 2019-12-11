航空機師人力荒！華航本月首度挺進科學園區徵才

▲中華航空今（11）日宣佈今年將首度前進北、中、南科學園區招募人才，配合2021年起引進新機與拓展航網的人力需求。（圖／華航提供）

記者林淑慧／台北報導

國際航空運輸協會（IATA）指出，全球旅客人數未來20年預料將翻倍，成長最快的將是亞太地區，為因應亞洲機師供不應求，中華航空今（11）日宣佈今年將首度前進北、中、南科學園區招募人才，配合2021年起引進新機與拓展航網的人力需求。

依據波音預測，亞太地區至2037年前的航空需求成長強勁，需要16,930架新機及26.1萬名機師，按目前現有的機隊規模及機師數計算，屆時都必須成長一倍，但在機師供不應求下，航空公司將難以找到訓練有素的機師團隊。

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中華航空表示，為配合2021年起引進A321neo窄體客機及777F貨機計畫，拓展航網、增加航班，持續機師招募計畫，除往年校園徵才說明會外，首度將宣傳領域擴及北、中、南科學園區，期待更多跨領域的優秀人才加入華航。

華航主管表示，華航將自下周一（16日）起至12月底止，在北、中、南科學園區舉行四場說明會，錄取機師學員將分批內送至國外飛行訓練學校接受機師基礎訓練。華航科學園區機師招募說明會報名表請詳見：https://bit.ly/352CpFf。

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