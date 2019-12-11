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2020經濟衰退疑慮下降　多重資產投資策略重防禦、收益與成長機會

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▲▼ 紐約證券交易所,紐約證交所,美國股市。（圖／路透社）

▲ 富達投信認為，明年雖然不會陷入經濟衰退，但須預防通膨擴張。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

全球主要央行重推寬鬆貨幣政策近一年，雖然貿易戰對經濟造成衝擊，但富達國際投資長預期，2020年全球經濟可避免陷入衰退，不過還是必須留意通膨帶來的風險。

富達國際全球固定收益投資長Steve Ellis表示：「2020年不會出現經濟衰退，但要嚴防通膨。」他指出，近年來通膨率一直低於目標水準，但在2020年及往後通膨率可能會回升，由於全球平衡通膨率低於核心通膨率，可見市場的通膨預期過度悲觀。雖然市場普遍估計美國2020年通膨率為2.1%，但由於失業率處於歷史低位，而且美國消費力道強勁，導致工資上升壓力加劇，估計其通膨率將接近2.5%。

請繼續往下閱讀...

全球央行自金融危機以來在2019年首次同步放鬆貨幣政策，Steve Ellis認為，這情況會在2020年持續，因央行會採用一切手段刺激成長，避免出現全面經濟衰退。

另一方面，由於核心債券殖利率可能維持低檔，包括10年期美國國庫券殖利率低於2%，富達預期，資金會進一步流入殖利率較具吸引力的固定收益資產。目前防禦性投資級債券的殖利率位居低檔，因此預期投資人會分散投資，轉投新興市場債等殖利率較高的資產

富達國際多重資產基金經理人George Efstathopoulos表示，受惠於全球主要經濟體寬鬆貨幣政策的支持，全球經濟衰退的機會大幅下降，但部分樂觀氣氛已反映在價格上。2020年多重資產投資策略聚焦三大因素—防禦性、尋找收益及成長機會

George Efstathopoulos也提醒，繼2019年股票及債券市場均出現可觀回報後，2020年尋找優秀投資機會的難度將會增加，在殖利率全面下降的環境中，尋求收益並非易事。

富達認爲，亞洲高收益債券依然有較好的基本面支撐，同時新興市場債也能提供不錯的風險和收益平衡。從成長性來看，亞股獲利成長穩健，也是值得留意的資產類別。從避險角度看，日圓是有效的防禦性資產之一，股市下跌時期，日圓表現通常較佳，而且目前日圓的估值具有一定吸引力。

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