特斯拉降價助攻！豪車奢侈稅可望突破25億元　創歷史新高

▲Tesla頂級車款Model X P100d 。（圖／記者車訊網攝）

記者吳靜君／台北報導

進口車市好、特斯拉在今年大降價，也帶動了高級車、豪車的買氣，讓奢侈稅也因此受惠。財政部今（11）日公布全國賦稅收入統計，民眾購買高價車等，高價車（豪車）的奢侈稅今年前11月已經有24億元，預計今年可望突破25、26億元，創歷史新高。

今年11月份新車銷售量4萬0705輛，微幅少於 10月份的4萬1,040輛，但是進口車再度攻破國產車的防線，以進口車總市場全月銷售 20,831 輛的成績，取得過半的 51.2%市占率。

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進口車市場狀況佳，也帶動了豪車、高價車的買氣。依規定，只要我國境內銷售、產製及進口300萬元以上的小客車，都會被課徵奢侈稅，據統計今年前11月的小客車（豪車）奢侈稅已經有24億元，較去年同期增加3.3億元，年增率16.2%。

根據過去來看，去年全年奢車類侈稅實徵淨額是23億元、2017年為21億元，今年如果再加計12月的話，有可能可以突破25億元，創歷史新高（最高紀錄為2015年的25億元）

進一步看，今年進口車十分暢旺也帶動車輛類貨物稅的進帳，根據財政部統計，今年前11月車輛類貨物稅實徵淨額為640億元，較去年同期增加6億元，年增率0.9%。

官員解析，今年高價車奢侈稅之所以有表現佳，除了傳統台灣民眾對於名車的喜愛之外，今年（3月）特斯拉（Tesla）大降價應該也有刺激高價車的買氣。但另據統計，今年豪華進口品牌的焦點，還是BMW與Lexus的二哥之爭。

奢侈稅是自2011年6月起施行，依規定，除了購買300萬元以上的小客車、飛機、遊艇外，50萬元以上的家具、入會權利，及持有期間在兩年以內的房屋、土地，都須課徵特種貨物及勞務稅，也就是俗稱的奢侈稅。