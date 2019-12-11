11歲女童赤腳穿「特製Nike鞋」奪3金　超狂設計網大讚：我想認識她

▲女童腳上的鞋子意外成為亮點。（圖／翻攝自Facebook／Predirick B. Valenzuela）

記者李振慧／綜合報導

菲律賓一名11歲女童近來在跑步比賽中贏得3面金牌，然而獲獎時，她腳上的「特製Nike鞋」意外在網路上獲得關注，原來她腳上的「鞋子」，竟然是用畫上Nike標誌的繃帶，捆著雙腳而已。消息曝光後，吸引許多網友按讚留言，希望能夠幫助這名女孩。

男子瓦倫蘇埃拉(Predirick B. Valenzuela)9日在臉書上po文表示，「全新的鞋子設計，是菲律賓製造，恭喜巴拉生(Balasan)的雷雅(Rhea Ballos)獲得3金」，圖片中則可看到，名叫雷雅的少女腳上所穿的竟然是用繃帶製成的簡陋「鞋子」。

根據GMA News Online報導，在怡朗市(Iloilo)巴拉生(Balasan)就讀小學的11歲少女雷雅，日前在當地學校所舉辦的運動比賽中，一舉贏得400公尺短跑、800公尺長跑以及1500公尺長跑3面金牌，讓教練瓦倫蘇埃拉開心地在臉書上分享這個喜訊。

雷雅刻苦的精神獲得媒體分享後，吸引上萬網友按讚關注，許多網友表示，「有人知道這個孩子是誰嗎？我想幫她買新鞋子」、「她居然穿著自製Nike鞋，真是一個堅強的女孩」、「恭喜！你的故事真的是太鼓舞人心了！堅持下去！上帝保佑你」。瓦倫蘇埃拉雖然有出面回覆，他是雷雅的教練，並且感謝大家的支持，但沒有進一步提供更多與對方有關的資訊。

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