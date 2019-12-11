5G競標第2日5大電信出手沈著僅294.27億　NCC：總標金合於預期



▲行動寬頻業務5G釋照競標第二日，結束20回合競標之後總標金達294.27億元。圖為競價作業第20回合各頻段暫時得標價與底價比較（圖／NCC提供）



記者陳世昌／台北報導

5G首波釋照競標11日進入第二天，下午4點結束第20回合出價，合計總標金由昨天的267.74億元至294.27億！外界有看法認為5大電信出手冷靜保守，標金可能不如預期的高。NCC發言人蕭祈宏表示，競標進度跟原先預期差不多，因為還沒到最後，要說不如預期還言之過早。



蕭祈宏指出，28000MHz高頻的部份，本來在國際間就還不是主流頻段，業者不夠青睞可以理解，所以底價也訂得低，一般而言，業者對較冷門頻段的出價常會到熱門頻段底定之後再出手。



11日5大電信公司出價意願依舊保守，1800MHz仍無人出價。最熱門的3.5GHz在10次出價中，有3次標滿，底價調升3次，到結束時為1個單位最高標金達10.77億，27單位合計290.15億 元。





▲NCC代主委陳耀祥認為5G競標的標金不宜過高，合理就好。（圖／記者陳世昌攝）



3500MHz頻段，昨天首日有業者出標2個單位，今天再有業者標得2單位，合計25單位已標出4單位。



由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回休，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。





▲5G競價作業第20回合各頻段標的暫時得標情形（圖／NCC提供）



5G11日競標情況

1800MHz

釋出20MHz，首2日競標無人出價，標金掛零。

3500MHz

熱門的頻段，這次共釋出270MHz，每10MHz為一單位底價9億元，總標金底價243億元。第二日競標出現3欠出價滿額，每次底價會上升3%。結束時為1個單位最高標金達10.77億，27單位合計290.15億 元。

28000MHz

共計釋出2500MHz，一個單位是100MHz底標1億元，共25億。首日僅有第一回合試探性出標2個單位，第二日再標出2單位。合計已標出4單位。

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NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。





▲5G競價作業第2日，暫時得標價總額及競價者家數變化趨勢（圖／NCC提供）