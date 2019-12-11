日本櫻島火山又噴發　「火山灰飆2800m空中」警戒等級3

▲櫻島火山噴發。（圖／翻攝しろくま推特）



記者丁維瑀／綜合報導

日本時間11日下午2時18分，位於鹿兒島縣的櫻島火山噴發，火山灰上升到2800公尺的空中。日本氣象廳資料指出，鹿兒島市預計在晚間8時以前會迎來大量的火山灰，目前櫻島的警戒等級為3。

綜合日媒報導，隨著櫻島火山噴發，鹿兒島市會迎來大量的火山灰， 宮崎縣的日南市與串間市，以及鹿兒島縣的鹿屋市、垂水市、曽於市、霧島市、志布志市、大崎町則有少量火山灰。當局提醒民眾，如果是在多量火山灰降下的範圍內，請攜帶雨傘、口罩等做好防護措施，同時慢速駕駛。

櫻島火山12日晚間起便接連噴發，一度還噴出高達3600公尺的噴煙，「火山雷」的現象也被一名網友拍下。據了解，櫻島一直保持著活躍的火山運動，連日來噴發的高度都超過2000公尺，由於上空吹著西南風，煙霧也會朝著相對應的方向擴散。

12月11日14時18分 桜島噴火 噴煙は火口上2800m

10日19時29分 火口上2500m

10日08時35分 火口上2100m

10日01時15分 火口上3000m



＊多いです！



2019/12/11 14:41 記 pic.twitter.com/62XMtawFHG — しろくま (@hontounokotoga1) December 11, 2019

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