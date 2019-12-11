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咬一口「人肉腐爛+永久留疤」！　新品種「劇毒蜘蛛」竟最愛躲家裡

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記者黃心瑀／綜合報導

家中家具、角落時長可以發現蜘蛛的存在，不過墨西哥科學家近日發現一種「新型蜘蛛」，這種名為Loxosceles tenochtitlan生活的地方跟普通蜘蛛沒有不一樣，但是因為牠的身上具有能夠破壞組織的毒液，人若是不小心被咬到一口，很有可能會讓傷口附近40公分的皮膚產生「壞死性病變」，需要長達幾個月的時間復原，並留下永久性的疤痕。

綜合外媒報導，墨西哥國立自治大學的科學家瓦爾迪茲（Valdez-Mondragon）與學生在近日，發現了這種新型的蜘蛛，並將其命名為Loxosceles tenochtitlan；他對墨國當地媒體表示，由於這種蜘蛛的跟另外一種名為Loxosceles misteca的蜘蛛十分相像，因此被認為應該也是從觀賞用植物，一同被輸入國內。

瓦爾迪茲說，這種蜘蛛通常會藏在東西、家具或是牆壁之間的孔隙，當蜘蛛受到攻擊時會出現咬人的行為，而牠身上的毒液在碰到人體皮膚後，會造成壞死性病變，傷口更有可能長達40公分。

此外，這種蜘蛛雌性的毒性比雄性毒上2倍，雨季的時候更有可能會遇到這種蜘蛛，而雄性蜘蛛通常都在晚上找雌性蜘蛛交配，所以也很有機會藏身在布、床單或是鞋子當中；牠們也會出現在垃圾桶邊，因為這樣能夠捕食周圍的蟲蟲，最好避免的方法就是讓房屋保持整潔。

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