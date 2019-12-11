麻醉錯誤！病患睜眼看「刀往肚上切」超衝擊　慘患PTSD夜夜不能睡

▲手術示意圖。（圖／翻攝自pixbay）

記者黃心瑀／綜合報導

英國一名30多歲的女子指控，2018年她在英格蘭的約維爾醫院（Yeovil Hospital）進行手術時，在意識十分清醒的情況下接受了手術，當刀子向她身上切下時她試圖求救，但卻因為帶著氧氣罩，導致被醫護人員忽視；儘管事後醫院已向她道歉，不過至今她仍因為創傷壓力症候群（PTSD），每個夜晚都無法安心入睡。

怎麼會有這麼雷的醫院？根據《太陽報》報導，這起事件發生在英格蘭薩默塞特郡南部約維爾的一間醫院。女病患在2018年時於醫院接受手術，躺在手術台上的她在意識完全清醒的情況下，看著醫生就這樣拿著手術刀，向她的肚皮劃下去。

儘管當時女病患試圖做些反應、發出聲音，卻因為帶著氧氣罩，導致沒有醫護人員發現。該起事件的律師表示，女病患當時只接受了脊椎麻醉，並非全身麻醉，所以意識才會還是清楚的；而當事醫生則稱，他從未在任何外科手術中，為意識清醒的病人執過刀。

女病患崩潰地說，儘管醫院已經對此事表示願意承擔責任並道歉，但自從那天起，她就無法忘懷在手術室裡經歷的一切，全部的人都看著她，但卻聽不到她的叫聲，這起事件也讓她在深夜裡會醒來，對於醫生也都失去信任，關係相當緊張；雖然說甚麼都不會改變已經發生過的事，但她想將事情說出來，以防還有人遇上跟她一樣的慘事。

一名發言人指出，溝通上出了一些錯誤，導致手術中使用錯誤的麻醉藥，病人被注射了非此手術所需的麻醉，才會造成這次的事件。