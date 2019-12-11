全球企業獲利可望回升　富達：對明年股市看法「審慎樂觀」

▲ 富達投信表示，明年股市發展仍可期。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

富達今（11）日舉行2020全球投資展望說明會，富達國際全球股票投資長Romain Boscher表示，明年對於股市成長看法「審慎樂觀」，而貨幣政策、財政政策與企業獲利的回升，將是支撐股市發展重要因素。

Romain Boscher表示，聯準會先前緊縮政策及企業獲利成長率放緩，一度使市場遭受重創，但股市在2019年逐步回升。雖然工業領域步入衰退，但其對整體國内生產毛額的重要性降低，且美國消費力道仍然強勁，意味著全球經濟有望在2020年實現軟著陸。同時，企業獲利可能繼2019年持平後觸底回升，預計2020年獲利成長率約為8%。

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由於各國央行還可以運用的貨幣政策工具有限，富達認為，明年焦點將轉向財政政策，Romain Boscher指出，2020年的關鍵轉變是，各方將依靠財政政策提振經濟，「我們可能低估了中國大陸及美國在財政政策方面的操作空間，與此同時，日本及歐洲的央行官員均建議擴大政府開支。」

▲ 歐洲央行（ECB）官員建議擴大政府開支，圖為ECB總部與總裁拉加德（Christine Lagarde）。（圖／達志影像／美聯社）

Romain Boscher指出，他們預期利率維持在低檔，甚至可能進一步下降。雖然2019年大量資金從股市流出，但基於利率维持在低擋，且股票回報對渴求收益的投資人仍具有吸引力，預期股市在2020年有望回升。

在投資標的選擇方面，Romain Boscher指出，早前被看空的價值股及週期股可能重獲追捧，建議投資人減持成長股，將資金轉換至價值股及週期股；但因利率仍維持在超低檔，甚至可能進一步下降，因此銀行股未必能受惠。此外也提醒投資人可以多留意中小型股票，成長幅度會較大型股票更亮眼。

在風險方面，富達國際全球固定收益投資長Steve Ellis指出，2020年的三項主要風險包括央行政策無法提振經濟成長、各國政府縮減財政刺激措施及全球經濟步向衰退。「我們認為全球經濟可望避免陷人衰退，並會實現軟著陸。但假如美國出現經濟衰退、違約風險上升，財政狀況的穩健程度將更顯關鍵。」

此外，市場面對的另一個主要風險是美國大選結果。Steve Ellis提醒，假如在提名角逐中領先的華倫獲選為民主黨總統候選人，以及川普受彈劾程序拖累而失去選民支持，美國企業股價則可能會大幅走跌。