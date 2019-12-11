神秘大戶尾盤敲進9257張　台積電瞬間彈跳至319元作收

▲台積電今（11）日創高，帶動台股大盤表現。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

繼台積電（2330）昨（10）日公布11月營收再創單月新高後，今（11）日股價再度突破前高，來到318.5元突破前高；尾盤更爆大量，神秘大戶以單筆9257張敲進，台積電一舉以319元作收，市值達8.25兆元，股價與市值再創新高。

台積電11月合併營收為1078.84億元，月增1.7%，年同增加9.7%，繼8月合併營收1061.17億元以來，今年第二度創歷史新高。累計10月、11月營收達2139.23億元，按台積電財測目標，12月營收981.97億元就達低標，高標為1012.57億元之間。台積電第3季營2930.46億元，每股盈餘3.9元，雙雙寫下單季營收新高，第4季估將再寫下歷史高點紀錄。

請繼續往下閱讀...

台積電財務長黃仁昭表示，受惠於客戶推出其高端智慧型手機新產品及高效能運算應用的新產品，預期在高端智慧型手機、5G的初始布建、以及高效能運算應用相關產品的驅動下，讓7奈米需求持續強勁。

由於7奈米產能吃緊，甚至有供應鏈表示，7奈米製程交期要超過100天，相較科技業的快速腳步而言，讓供應鏈為了等貨，付出慘痛的代價。

台積電預估第4季營運目標，營收以美元計算約在102億到103億美元之間，季增8%到9%，第4季估將再寫下歷史高點紀錄。若以匯率1美元兌新台幣30.6元計算，約3121.2億元到3151.8億元之間，季增約6.5%-7.6%；毛利率預估48%-50%，優於第3季的47.6%；營業利益率37%-39%，比第3季36.8%最高可增加2.2個百分點。

法人預估，在各國5G部署基礎建設腳步提前，加上高端智慧手機需求在明年初有AMD、華為及聯發科撐盤，7奈米到明年第1季產能持續滿載。